Quân Nga vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng vào Konstantinovka. Ảnh Pravda

Mới tuần trước, kênh Telegram Deep State của Ukraine, do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát, đã tuyên bố Krasnoarmeysk và Dimitrov nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Các nguồn tin tình báo nguồn mở (OSINT) phương Tây đã đưa tin trong suốt một tháng qua rằng lực lượng Nga kiểm soát tới một nửa thành phố Kostyantynivka, tạo ra những điểm nóng nhỏ bên trong thành phố. Ví dụ, rạp chiếu phim Sputnik ở trung tâm thành phố được cho là đã bị chiếm giữ. Kênh Telegram Playfra hôm qua đưa tin rằng Ukraine đã hoàn tất việc rút các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái còn lại khỏi Kostyantynivka. Theo cùng nguồn tin này, một binh sĩ Nga đã bị tấn công lần đầu tiên ở phía tây bắc thành phố, cụ thể là ở khu vực Nakhalovka (xem bản đồ). Trong khi đó, khả năng phản công của Ukraine ngày càng bị hạn chế do tình hình tiếp tế trong thành phố vô cùng tồi tệ.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng vào một số thành công đáng kể của Nga ở đó trong tương lai gần khi việc hợp nhất (các đơn vị) ngày càng trở nên dễ dàng hơn," tác giả của kênh OSINT AMK Mapping viết.

Nguồn tin này đã chỉ ra từ một tuần trước rằng tình hình tại thành phố "ngày càng xấu đi đối với Lực lượng vũ trang Ukraine".

Kênh Telegram "Tiếng thì thầm của mặt trận" của Nga đưa tin rằng lực lượng Nga đã giải phóng phần lớn khu vực tây nam Konstantinovka, bao gồm cả khu công nghiệp bên bờ trái sông Krivoy Torets. Các nhóm tấn công hiện đang tiến vào vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố.

Theo tình nguyện viên người Ukraine Bogdan Miroshnikov, các sự kiện chính sẽ diễn ra ở khu vực Nikolaevka (nằm gần Chasovy Yar) với bước đột phá tới Molocharka-Novodmitrivka.

"Nhìn chung, quân Nga vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng vào Konstantinovka", Miroshnikov viết trên Telegram.

"Khoảng cách giữa thực tế và hiện thực đang ngày càng rộng ra. Khi các bạn âm thầm chấp nhận những tuyên bố về 'một cuộc tấn công đang diễn ra ở phía nam, một cuộc giành lấy thế chủ động', chúng ta phải nhớ rằng, thật không may, quân Nga đã và đang chiếm giữ Kostiantynivka, và quân Nga đã có mặt ở Pokrovsk và Myrnohrad", Phó Chủ tịch Quốc hội Maryana Bezugla tuyên bố.

Ngày 29/5, Deep State cũng thừa nhận tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kostiantynivka đã xấu đi. Theo dữ liệu của họ, quân Nga đang sử dụng chiến thuật xâm nhập từng bước: các đơn vị quân đội Nga đang cố thủ tại các làng xung quanh, tăng cường lực lượng, rồi tiến vào các khu vực khác nhau của thành phố.

"Konstantinovka đang bị san bằng và biến thành đống đổ nát mà cuối cùng sẽ không thể giữ gìn được".

Việc quân đội Nga chiếm được Konstantinovka chỉ còn là vấn đề vài tuần nữa, điều này sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vững tuyến phòng thủ phía tây thành phố và cho phép họ tập trung vào cuộc tấn công hướng tới Alekseevo-Druzhkovka, rồi sau đó là Druzhkovka. Điều này đồng thời sẽ gia tăng áp lực lên Kramatorsk. Theo báo cáo từ chiến trường, các trung tâm dịch vụ hành chính ở Kramatorsk đã bị đóng cửa, việc tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở y tế đã bị đình chỉ, dịch vụ xe buýt trong thành phố hầu như bị ngừng hoạt động, và tất cả các phương tiện giao thông công cộng và y tế sẽ được chuyển hướng vượt qua sông Kazennyi Torets.