Trận chiến chớp nhoáng khiến binh lính Ukraine bỏ chạy tán loạn: 2 sư đoàn của Kiev bị nghiền nát thế nào?

Huliaipole thất thủ bởi quân phòng thủ ở đây đã bị bỏ rơi từ lâu trước đó, theo Euromaidanpress. Ảnh của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 106.

Cuộc giao tranh tại Huliaipole – từng là điểm tựa quan trọng của tuyến phòng thủ Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia – đã kết thúc chóng vánh ngay trước lễ Giáng sinh, khi các đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine, vốn thua kém về quân số lẫn hỏa lực, buộc phải rút lui trong hỗn loạn. Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57 của Nga tiến vào thị trấn và nhiều khả năng đã kiểm soát toàn bộ hoặc phần lớn Huliaipole. Nếu vẫn còn binh sĩ Ukraine tại đây, họ có lẽ chỉ còn bám trụ ở vùng ngoại ô phía tây, tờ Euromaidanpress cho biết.

Trận đánh diễn ra với tốc độ gây sốc - chỉ kéo dài vài tuần - đánh dấu thất bại của Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 102 và 106, hai đơn vị giữ vai trò lực lượng đồn trú chính. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa thất bại này xuất phát từ sự yếu kém hay bỏ vị trí của các binh sĩ phòng vệ lãnh thổ Ukraine, theo Euromaidanpress.

“Những đơn vị này đã trụ vững trong thời gian dài và phải chịu tổn thất cực lớn suốt nhiều tháng qua, nhưng không được luân chuyển ra tuyến sau để nghỉ ngơi và tái tổ chức. Trong những điều kiện như vậy, việc giữ vững trận địa cuối cùng gần như là điều bất khả thi, nhất là khi Nga gia tăng áp lực tấn công”, Nhóm Tình báo Xung đột (Conflict Intelligence Team – CIT), tổ chức phân tích thân Ukraine, nhận định.

Thất bại không chỉ nằm ở chiến tuyến

Theo các phân tích, lực lượng phòng vệ lãnh thổ tại Huliaipole có thể là nạn nhân của những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Trong đó nổi bật là sự thiếu vắng một hệ thống chỉ huy thống nhất và hiệu quả của quân đội Ukraine tại khu vực đông nam, cùng với những lựa chọn mang tính ưu tiên chiến lược của Bộ chỉ huy Ukraine.

Cụ thể, Ukraine đã dồn nguồn lực cho những hướng khác được coi là then chốt hơn, như cuộc rút lui chiến thuật tại Pokrovsk và Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, hay các đợt phản công tại Kupiansk ở tỉnh Kharkov. Điều này khiến Huliaipole không còn là ưu tiên hàng đầu trong phân bổ lực lượng và hỏa lực.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định nhất dẫn đến sự sụp đổ của Huliaipole cũng là vấn đề đang chi phối toàn bộ các bài toán chỉ huy của Ukraine dọc theo tuyến mặt trận dài hơn 1.100 km: Nga có đủ binh lực để duy trì chiến tranh, còn Ukraine thì không.

Không được luân phiên, không có lực lượng chi viện

Trong nhiều tháng, Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 102 và 106 đã phải căng mình bảo vệ các cánh đồng, làng mạc phía đông Huliaipole, cũng như tuyến đường huyết mạch chạy về phía bắc hướng tới làng Dobropillia. Khi Nga củng cố quyền kiểm soát tại Pokrovsk và Myrnohrad ở Donetsk, đồng thời gặp khó khăn hơn tại Kupiansk ở Kharkov, Bộ chỉ huy Ukraine mới có thể điều thêm lực lượng tăng viện – bao gồm một số trung đoàn và lữ đoàn xung kích tinh nhuệ – tới khu vực Dobropillia–Huliaipole.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Ngày 17/12, một nhóm xung kích của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57 Nga đã thâm nhập được vào trung tâm Huliaipole. Những tàn quân vốn đã kiệt quệ của Lữ đoàn 102 và 106 buộc phải rút lui. Theo CIT, các đơn vị tăng viện dù đã tham gia từ tháng 11 nhưng “không thể ổn định hoàn toàn tình hình”.

Nói cách khác, Huliaipole không chỉ thất thủ vì hỏa lực hay sức ép từ Nga, mà còn vì những người bảo vệ thị trấn này đã phải chiến đấu quá lâu trong tình trạng bị bỏ rơi, không được nghỉ ngơi, không được thay quân và không có cơ hội được cứu viện đúng lúc.