Kiev 'rung chuyển' vì tên lửa, Nga bắn hạ hàng chục máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva

Một vụ hỏa hoạn bùng phát ở quận Darnytskyi của Kiev sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 25/6. (Ảnh: Telegram)

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Ông Klitschko nói thêm, mảnh vỡ từ quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực trống ở quận Darnytskyi, và một kho hàng ở quận này đã bốc cháy. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Cảnh báo không kích cũng được kích hoạt ở các khu vực xa tiền tuyến, bao gồm cả tỉnh Rivne ở miền tây Ukraine.

Darnytskyi là một khu dân cư đông đúc nằm trên bờ trái sông Dnieper, con sông chia đôi thủ đô Kiev

Cùng thời điểm trên, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 18 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Mátxcơva. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết.

Vùng Tula của Nga cũng hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine. Tổng cộng 73 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thiệt hại đã được ghi nhận đối với một đường dây truyền tải điện và một nhà máy công nghiệp ở Novomoskovsk.