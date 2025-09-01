Khoảnh khắc ông Putin, ông Modi và ông Tập Cận Bình sánh vai bước đi tại hội nghị SCO

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những khoảnh khắc sánh vai bước đi trong bầu không khí thân thiện trước khi phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bắt đầu.

Ông Vladimir Putin, ông Narendra Modi, ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 31/8/2025. Ảnh: PTI, Indian Express

Các nhà lãnh đạo đã có những cuộc thảo luận và trò chuyện riêng. Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi chào nhau bằng cái ôm nồng ấm kéo dài hàng phút, sau đó họ tiến về phía sân khấu để chụp bức ảnh nhóm cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên SCO và khách mời.

Ông Modi được nhìn thấy đứng ở hàng ghế đầu, trong khi ông Putin đứng cạnh ông Tập Cận Bình – người giữ cương vị chủ nhà sự kiện, khi các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh nhóm truyền thống tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần thứ 25 ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 31/8.

Trong cuộc hội ngộ trước phiên họp toàn thể của hội nghị và trước cuộc gặp song phương chính thức, ông Modi và ông Putin đã chia sẻ một số khoảnh khắc thân mật.

Ông Vladimir Putin và ông Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 31/8/2025. Ảnh: Indian Express

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên New Delhi bằng mức thuế quan nặng nề liên quan đến hoạt động giao dịch dầu mỏ với Moscow.

Nga đã chỉ trích biện pháp thuế quan của ông Trump đối với New Delhi và ủng hộ quyền lựa chọn đối tác thương mại của Ấn Độ.

"Tôi luôn vui mừng khi được gặp Tổng thống Putin!", Thủ tướng Modi cho biết trên X/Twitter khi hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc hội đàm song phương vào cuối ngày.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin hôm 29/8, ông Putin dự kiến sẽ thăm Ấn Độ vào tháng 12.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo SCO.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh động lực tích cực và tiến triển ổn định trong quan hệ song phương kể từ cuộc gặp gần nhất bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga hồi tháng 10 năm ngoái.

Hai bên đều tái khẳng định rằng hai nước là đối tác phát triển chứ không phải đối thủ, và những khác biệt giữa hai nước không nên biến thành tranh chấp, đồng thời kêu gọi xây dựng mối quan hệ và hợp tác ổn định giữa Ấn Độ và Trung Quốc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lợi ích chung và sự nhạy cảm lẫn nhau, cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của hai nước, cũng như cho một thế giới đa cực và một châu Á đa cực phù hợp với xu hướng của thế kỷ 21.

Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới đối với sự phát triển liên tục của quan hệ song phương.