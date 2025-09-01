Ông Putin, ông Tập Cận Bình trò chuyện “chi tiết” trước thềm hội nghị SCO

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trò chuyện "chi tiết" trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Điện Kremlin cho biết hôm 31/8.

"Tổng thống của chúng tôi đã trao đổi rất chi tiết với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ đã ngồi lại với nhau và có thể trao đổi một cách tích cực, rất hiệu quả", Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết khi phát biểu với các nhà báo tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc.

Ông Ushakov lưu ý rằng, Tổng thống Putin đã nói với ông rằng nội dung cuộc thảo luận với ông Tập bao gồm các cuộc tiếp xúc gần đây nhất giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Putin đã đến Trung Quốc vào sáng hôm 31/8 trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày tới quốc gia Đông Á, trong đó Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 25 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO là sự kiện đầu tiên nhà lãnh đạo Nga tham dự.

Ông Putin cũng dự kiến sẽ tổ chức nhiều cuộc hội đàm bên lề sự kiện này, cũng như tham dự các sự kiện trọng thể tại thủ đô Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Nhân dịp này, Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ chào đón lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, ngày 31/8/2025. Ảnh: TASS

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo hôm 31/8, ông Ushakov cũng lưu ý rằng Tổng thống Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, người cũng đến Thiên Tân để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO, vẫn chưa gặp nhau trước sự kiện này.

"Tuy nhiên, các thành viên của phái đoàn Nga đã tích cực trao đổi với các đồng nghiệp từ Azerbaijan", ông Ushakov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người cũng đã phát biểu với các phóng viên tại Thiên Tân vào cuối ngày, cho biết ông Putin và ông Tập đã có cuộc trò chuyện "dài" trong một buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức để chào đón các vị khách quốc tế dự kiến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO.

Ông Peskov tiếp tục đề cập đến chủ đề về một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Putin và ông Aliyev, cho biết phía Nga hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ có cơ hội gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 1/9.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan diễn ra trước đó vào ngày 31/8 là "tốt đẹp và kéo dài".

Ông Peskov nói thêm rằng ông Putin cũng đã nhất trí về các cuộc gặp song phương bổ sung với nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ khác nhau tại buổi tiệc chiêu đãi.

Khi đề cập đến các cuộc họp tiềm năng không theo lịch trình khác, vị phát ngôn viên lưu ý rằng "theo thông lệ, các cuộc họp như vậy được tổ chức theo hình thức đa phương". "Các nhà lãnh đạo thích sử dụng những cuộc họp như vậy để có các cuộc thảo luận trực tiếp một đối một", ông Peskov nói thêm.