Phản ứng của Nga trước đe dọa ‘tấn công phủ đầu’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Bà Zakharova đưa ra bình luận nêu trên nhằm đáp lại cuộc phỏng vấn mà Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, dành cho tờ Financial Times vào cuối tuần qua.

Theo vị đô đốc này, khối NATO cần trở nên “mang tính tấn công nhiều hơn” và “chủ động hơn” trong các tương tác với Matxcơva. Ông Dragone cũng cho rằng một “cuộc tấn công phủ đầu” có thể được xem như hành động “tự vệ”, mặc dù điều đó “đi xa hơn tư duy và hành xử thông thường của chúng ta”.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 1-12, Người phát ngôn Zakharova mô tả phát biểu của Đô đốc Dragone là “một động thái hoàn toàn vô trách nhiệm, cho thấy khối này sẵn sàng tiếp tục tiến xa hơn theo hướng leo thang”.

Bà cảnh báo rằng “tâm lý chống Nga điên cuồng” mà các thành viên NATO khuấy động chỉ càng khiến cuộc đối đầu hiện tại trở nên gay gắt hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO “cố tình tìm cách phá hoại các nỗ lực nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. “Những người đưa ra các tuyên bố này nên hiểu những rủi ro tương ứng và hậu quả tiềm tàng, bao gồm cả đối với các thành viên khối”, bà Zakharova nói.

Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, nhưng cảnh báo sẽ phản ứng cứng rắn nếu bị tấn công.