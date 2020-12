Ivanka Trump mua 7.000m2 đất ở hòn đảo tỷ phú độc nhất trên thế giới

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 20:45 PM (GMT+7)

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner gần đây đã mua mảnh đất trị giá 31,8 triệu USD trên đảo Indian Creek ở Florida, vài tuần trước khi kết thúc công việc ở Nhà Trắng, quay trở về cuộc sống bình thường.

Lô đất số 4 mới đây được Ivanka Trump và chồng Jared Kushner mua lại với giá 31,8 triệu USD.

Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng, trở về Florida sinh sống, đệ nhất ái nữ Ivanka Trump và con rể Jared Kushner cũng bắt đầu có những bước đi đầu tiên.

Theo Page Six, cặp đôi đã chi 31,8 triệu USD (khoảng 735 tỉ đồng) để mua lô đất rộng hơn 7.000m2 trên đảo Indian Creek, khu dân cư giàu có xa hoa bậc nhất, với những căn biệt thự bên bờ biển và an ninh nghiêm ngặt.

Lô đất số 4 rộng hơn 7.000m2, có 60 mét đường bờ biển và chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a- Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng một giờ lái xe. Nó có giá 31,8 triệu USD với mức đóng thuế thường niên hơn 470.000 USD. Lô đất này từng được bán với giá 21,6 triệu USD vào năm 2014.

Lô đất có 60 mét đường bờ biển.

Hòn đảo ở Miami còn được gọi là “boongke tỷ phú” vì đây là nơi sinh sống của những người giàu có, cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ.

Khu dân cư trên đảo được mệnh danh là “đô thị độc nhất trên thế giới”. Hòn đảo chỉ có 34 căn nhà với 42 chủ sở hữu và có riêng lực lượng cảnh sát tuần tra bao gồm 13 người.

Lực lượng cảnh sát tuần tra liên tục 24/7 ở cả trên đảo và vùng biển xung quanh hòn đảo. Mỗi căn biệt thự trên đảo Indian Creek được xây dựng xung quanh chu vi, đảm bảo rằng tất cả các cư dân đều được tận hưởng tầm nhìn hướng biển. Ở chính giữa hòn đảo là câu lạc bộ đồng quê sang trọng và sân golf 18 lỗ.

Mỗi căn biệt thự trên đảo ở Miami đều hướng ra biển.

Hòn đảo kết nối với đất liền qua một cây cầu duy nhất. Cư dân ở đây có thể tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối vì trung bình cứ 3 cư dân thì có một sĩ quan cảnh sát đảm bảo an ninh.

Theo Page Six, Ivanka và Jared, cặp đôi có 3 con nhỏ mua lô đất số 4 trên đảo Indian Creek để làm nơi ở mới. Lô đất này trước đây thuộc về ca sĩ Julio Iglesias.

Thuế đất mỗi năm cho lô đất này lên tới hơn 470.000 USD.

Theo nguồn tin của Page Six, Ivanka và Jared đã tìm kiếm bất động sản ở Florida được một thời gian, trong bối cảnh ngày càng nhiều người bạn của cặp đôi này rời New York để tới Florida sinh sống.

“Gia đình Kushners mua bất động sản ở Florida trong khi vẫn giữ lại căn hộ ở New York”, nguồn tin cho biết. Cặp đôi nhiều khả năng sẽ không quay về New York vì cuộc sống ở đây đã khác nhiều so với 4 năm trước.

Ivanka Trump và chồng sẽ rời Washington D.C sau khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm.

“New York không còn chào đón Ivanka. Sự trở lại của cô ấy có thể sẽ rất khó khăn”, Georgina Bloomberg, 37 tuổi, bạn của ái nữ nhà ông Trump, nói. “Cô ấy là một người thông minh tuyệt vời, không đáng phải nhận nhiều lời chỉ trích đến vậy”.

Jared và Ivaka đã có 4 năm sống cùng 3 con nhỏ ở khu phố Kalorama, thủ đô Washington D.C. Cặp đôi thuê căn nhà ở Kalorama với giá 15.000 USD mỗi tháng. Chủ sở hữu căn nhà là một triệu phú người Chile, Andrónico Luksic.

