Cuba đánh chặn tàu đăng ký Mỹ, 4 người thiệt mạng: Thông tin mới nhất

Tối 25/2 (giờ địa phương), nhà chức trách Cuba cho biết 10 người trên một tàu đăng ký Mỹ nổ súng vào binh sĩ lực lượng bờ biển nước này. Họ nói đây là các công dân Cuba sinh sống tại Mỹ, cáo buộc những người này đang tìm cách xâm nhập hòn đảo để thực hiện các hành vi khủng bố.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Cuba cho biết lực lượng của họ bắn chết 4 người và làm bị thương 6 người khác trên tàu. Họ cho biết đây là cao tốc đăng ký tại Florida, đã đi vào vùng biển Cuba và nổ súng trước, khiến một sĩ quan Cuba bị thương.

Chính phủ Cuba nói thêm rằng phần lớn trong số 10 người trên tàu “có tiền sử phạm tội và bạo lực”.

Tàu tuần duyên Cuba. (Ảnh minh họa)

Hai người được xác định là Amijail Sánchez González và Leordan Enrique Cruz Gómez, đang bị Cuba truy nã “vì liên quan đến việc thúc đẩy, lập kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ hoặc trực tiếp thực hiện các hành động trên lãnh thổ quốc gia hoặc ở nước ngoài có liên quan đến khủng bố”.

Nhà chức trách cũng thông báo đã bắt giữ Duniel Hernández Santos, người được cho là “được cử từ Mỹ đến để bảo đảm việc tiếp nhận nhóm xâm nhập có vũ trang” và hiện đã “thú nhận hành vi của mình”.

“Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục cho đến khi làm rõ hoàn toàn các sự việc”, Bộ Nội vụ Cuba nêu.

Trong khi đó, vào tối muộn 25/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã được thông báo về vụ việc liên quan đến Cuba. Mỹ đang thu thập thông tin riêng để xác định liệu các nạn nhân có phải là công dân hoặc thường trú nhân Mỹ hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên rằng nhiều cơ quan khác nhau của chính phủ Mỹ đang cố gắng xác định các chi tiết trong vụ việc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Donald Trump từ chối suy đoán, cho rằng có thể có “nhiều khả năng khác nhau”.

“Có thể nói rằng việc xảy ra đấu súng ngoài khơi như vậy là điều rất bất thường. Đây không phải chuyện diễn ra hằng ngày và thành thật mà nói, đã rất lâu rồi mới có sự việc như vậy liên quan đến Cuba”, ông Rubio nói.

"Chúng tôi sẽ xác minh độc lập khi có thêm dữ liệu và sẽ sẵn sàng phản ứng phù hợp", ông Rubio nói thêm.

Ông khẳng định đây không phải là một chiến dịch của chính phủ Mỹ và ông “không suy đoán về việc đó là tàu của ai, họ đang làm gì, vì sao ở đó, và chính xác điều gì đã diễn ra”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông Rubio đã báo cáo về vụ việc và Nhà Trắng đang theo dõi sát tình hình. “Hy vọng mọi việc không nghiêm trọng như chúng ta lo ngại", ông Vance nói.

Vụ đấu súng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Cuba. Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt và đưa đến Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump có lập trường ngày càng cứng rắn với Cuba - quốc gia vốn phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ từ Venezuela.

Cuộc khủng hoảng năng lượng mà Cuba phải đối mặt trong những năm gần đây càng trầm trọng hơn khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Động thái này gây sức ép lên Mexico, quốc gia có nguồn cung dầu sau khi các lô hàng từ Venezuela bị ngừng lại.

Theo AP, các vụ va chạm giữa lực lượng tuần duyên Cuba và tàu cao tốc treo cờ Mỹ trong vùng biển Cuba không phải là hiếm, nhưng thời gian gần đây chưa có báo cáo nào về việc hành khách nổ súng hoặc bị thiệt mạng.