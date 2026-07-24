Israel tiếp tục cảnh báo Iran

Cảnh báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đưa ra hôm 23/7, trong cuộc tham vấn an ninh đặc biệt với các quan chức quân sự hàng đầu Israel về cuộc chiến Iran. Ông Katz khẳng định Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra với Iran. Nếu Iran tấn công Israel, nước này giáng trả bằng những đòn sấm sét.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: APA

Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra trong bối cảnh nước này vẫn đứng ngoài đợt xung đột mới nhất đang bùng phát giữa Mỹ và Iran, dù Israel đã từng cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2/2026. Theo báo chí Israel, dự kiến, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng sẽ tiến hành cuộc họp an ninh đặc biệt với các quan chức cấp cao nước này, về cuộc chiến Iran.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, hãng tin Ynet của Israel tối qua cho biết Thủ tướng Netanyahu nhiều khả năng sẽ không tiến hành chuyến thăm đến Washington trong tuần tới để dự đám tang Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham. Tuy nhiên, nguyên nhân của động thái không được đề cập. Văn phòng Thủ tướng Israeal cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc gặp với Thủ tướng Israel, nếu ông Netanyahu đến Washington vào tuần tới.

Quan hệ giữa lãnh đạo Chính quyền Mỹ và lãnh đạo Chính phủ Israel được cho là vẫn trong tình trạng khá căng thẳng. Tổng thống Trump không ít lần công khai chỉ trích Thủ tướng Netanyahu về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Lebanon, khiến cho tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran bị ảnh hưởng.