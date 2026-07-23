Mỹ nghi ngờ Nga hỗ trợ Iran tấn công cơ sở nhạy cảm

Các máy bay không người lái Shahed của Iran

Theo các nguồn tin giấu tên, giới chức tình báo Mỹ chưa đưa ra kết luận chắc chắn về khả năng Nga liên quan đến các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở của CIA. Tuy nhiên, họ cho rằng hiệu quả và độ chính xác rõ rệt của các cuộc không kích, cùng với việc Nga và Iran có hợp tác gần gũi về kỹ thuật, có thể là dấu hiệu cho thấy Mátxcơva đóng vai trò nhất định.

Ít nhất hai cơ sở của CIA bị tấn công trong tháng 3 năm nay. Một trong số đó là trạm CIA tại Ả-rập Xê-út, đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh; cơ sở còn lại nằm ở miền đông Iraq. Một số nguồn tin cho biết còn có những cơ sở khác của CIA bị tấn công, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Theo hai quan chức phương Tây tại vùng Vịnh, các nhà phân tích nhận định vụ tấn công ở Ả-rập Xê-út sử dụng hai máy bay không người lái Shahed đã được Nga nâng cấp. Một chiếc đã tạo ra lỗ thủng ở mặt ngoài của đại sứ quán, chiếc thứ hai bay xuyên qua lỗ hổng đó rồi phát nổ.

Mặc dù Nga và Iran từ lâu đã có quan hệ chặt chẽ, việc trực tiếp hỗ trợ Iran phát hiện cơ sở của CIA cho thấy Mátxcơva sẵn sàng đi xa hơn trong nỗ lực làm gián đoạn hoạt động của Mỹ.

Lo ngại này càng gia tăng sau vụ tấn công vào căn cứ không quân Mỹ ở Jordan tuần trước. Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trúng doanh trại quân đội, khiến hai lính Mỹ thiệt mạng.

Theo hai quan chức phương Tây tại khu vực, Nga đã giúp Iran cải thiện khả năng tấn công chính xác của máy bay không người lái Shahed. Giới phân tích Mỹ nghi ngờ Iran sử dụng phiên bản này trong cuộc tấn công ở Riyadh.

Nguồn tin khác nói rằng Nga đã giúp Tehran tăng độ chính xác của dòng Shahed-136 bằng cách cung cấp hệ thống dẫn đường vệ tinh Kometa-M. Thiết bị sử dụng hệ thống này đạt độ chính xác cao hơn nhiều và khó bị gây nhiễu hơn hệ thống do Iran tự sản xuất.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin này và gọi đây là “tin giả”.

Cơ sở của CIA ở nước ngoài bao gồm văn phòng chính tại từng quốc gia - thường đặt trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ và được gọi là “trạm”. Ngoài ra, CIA còn có các văn phòng, nhà an toàn, trung tâm hậu cần và các địa điểm phục vụ hoạt động giám sát hoặc chiến dịch khác. Vị trí của các cơ sở này được bảo mật nghiêm ngặt.

Các nguồn tin từ chối tiết lộ chính xác số lượng và vị trí những cơ sở CIA bị máy bay không người lái Iran tấn công. Một nguồn tin nói rằng con số là “nhiều hơn một nhưng ít hơn 10”, còn một nguồn khác nói đã có nhiều cơ sở bị tấn công.

Ông Daniel Hoffman - cựu Trưởng trạm CIA, cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên nếu Mátxcơva hỗ trợ Tehran nhắm vào cơ sở CIA, khi hai nước có quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ.

“Họ có chung lợi ích trong việc tìm cách làm suy giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Mỹ tại những khu vực mà họ coi là phạm vi ảnh hưởng của mình”, ông Hoffman nói với Reuters.