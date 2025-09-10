Israel không kích trụ sở Hamas ở Qatar; Mỹ, Liên Hợp Quốc, Doha lên tiếng

Ngày 9-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas”, ngay sau khi nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển trụ sở của phong trào vũ trang Palestine này tại Doha (Qatar), theo đài RT.

Israel không kích trụ sở Hamas ở Qatar, nói đơn phương hành động

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Nội địa Shin Bet (ISA). IDF không nêu rõ địa điểm chính xác bị tấn công.

“IDF và ISA đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác, nhắm vào ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Hamas. Trước khi tấn công, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và thu thập thêm tin tình báo" - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Một người đàn ông nhìn về phía khói bốc lên sau các vụ nổ ở thủ đô Doha (Qatar) ngày 9-9. Ảnh: AFP

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào Hamas tại Qatar là hành động đơn phương, không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào khác.

“Chiến dịch hôm nay nhằm vào những thủ lĩnh khủng bố hàng đầu của Hamas hoàn toàn do Israel thực hiện. Israel lên kế hoạch, Israel tiến hành, và Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm” - thông cáo nêu rõ.

Thông báo được đưa ra sau khi ít nhất 10 tiếng nổ làm rung chuyển trụ sở Hamas ở Doha.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà bị hư hại nặng. Nhiều nguồn tin truyền thông dẫn lời giới chức Hamas cho hay cuộc tấn công nhắm vào nhóm đàm phán của tổ chức này, vốn đang thảo luận với Israel về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ.

Thành viên Bộ Chính trị Hamas Suhail al-Hindi nói với hãng tin Al Jazeera rằng ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức này đã sống sót sau cuộc tấn công.

Trong khi đó, theo RT, một số nguồn tin nói rằng nhiều thủ lĩnh Hamas đã thiệt mạng, trong khi các nguồn khác lại khẳng định ban lãnh đạo tổ chức này đã kịp thời thoát nạn.

Liên Hợp Quốc, Mỹ, Qatar lên tiếng

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar".

“Các bên cần nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, thay vì phá hủy nó” - ông Guterres nói với báo giới.

Chính quyền Mỹ nhận được cảnh báo về vụ tấn công “ngay trước khi xảy ra”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, và lưu ý thông tin này đến từ quân đội Mỹ. Bà Leavitt từ chối trả lời liệu Israel có phải là bên đã thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE WHITE HOUSE

“Việc đơn phương không kích bên trong lãnh thổ Qatar - một quốc gia có chủ quyền, đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết sức và dũng cảm chấp nhận rủi ro để cùng chúng ta làm trung gian hòa giải - không phục vụ lợi ích của Israel hay Mỹ. Tuy nhiên, loại bỏ Hamas, tổ chức đã trục lợi trên nỗi khổ của người dân Gaza, là một mục tiêu đáng theo đuổi” - bà Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gọi điện cảnh báo Qatar về cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Doha phủ nhận, nói rằng họ không hề được báo trước và cuộc gọi từ quan chức Mỹ chỉ đến khi các vụ nổ đã bắt đầu vang lên ở thủ đô.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar sau vụ tấn công, ông Trump cam kết “sẽ không để sự việc tương tự tái diễn trên lãnh thổ Qatar”. Bà Leavitt cho biết thêm ông Trump cũng đã nói chuyện với ông Netanyahu.

Tổng thống Trump sau đó tiếp tục tìm cách tách mình khỏi vụ Israel tấn công tại Qatar, nhấn mạnh rằng quyết định do riêng Israel đưa ra và phía Mỹ biết quá muộn để can thiệp.

“Đây là quyết định của Thủ tướng Netanyahu, không phải quyết định của tôi” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói thêm rằng khi chính quyền của ông nắm được thông tin về vụ tấn công và báo cho phía Qatar, thì gần như không còn cách nào để ngăn chặn.

Hai quan chức Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính nói với hãng tin Reuters rằng quân đội Mỹ đã được Israel thông báo ngay trước khi tấn công, nhưng Washington không tham gia phối hợp cũng như không phê chuẩn chiến dịch này.

Phần mình, Qatar đã lên án cuộc tấn công của Israel, cho biết khu vực trúng bom là “khu dân cư có nhiều thành viên thuộc bộ chính trị Hamas sinh sống”.

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani tuyên bố truyền thống ngoại giao của nước này “sẽ không bị lung lay” sau vụ Israel tấn công ở Doha, nhưng thừa nhận các cuộc đàm phán về Gaza hiện đối mặt nhiều bất trắc.

“Ngoại giao của Qatar không dựa trên cách hành xử của những quốc gia như Israel. Trung gian ngoại giao là một phần trong bản sắc của Qatar và sẽ tiếp tục, không bị cản trở, trong mọi vấn đề của khu vực nhằm đem lại ổn định cho đất nước và nhân dân chúng ta” - ông Al-Thani nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Qatar cũng thừa nhận vụ tấn công đã làm thay đổi cục diện các cuộc đàm phán ngừng bắn, và cho rằng “sau khi chứng kiến một cuộc tấn công như vậy, hiện chưa có gì thực sự khả thi", đài CNN đưa tin.