Israel huy động 450.000 quân dự bị khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu

Binh lính Isarel. Ảnh Getty

Quân đội Israel đã yêu cầu chính phủ phê duyệt việc huy động tới 450.000 quân dự bị, để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra ở Lebanon, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang ngày thứ 17.

Theo đài truyền hình công cộng KAN của Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) muốn nâng mức tối đa 260.000 quân dự bị hiện tại, vì các chiến dịch chống lại Hezbollah được cho là đã khiến ít nhất 850 thường dân thiệt mạng, trong đó có hơn 100 trẻ em, trong tuần qua.

Ít nhất 1.444 người đã thiệt mạng và 18.551 người bị thương ở Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích vào ngày 28 tháng 2. Mười lăm người thiệt mạng và hơn 3.138 người khác bị thương ở Israel, và hàng chục người khác thiệt mạng ở một số quốc gia vùng Vịnh. ​​Quân đội Mỹ đã xác nhận họ chịu 13 thương vong do các cuộc tấn công của Iran trên khắp khu vực.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, Kevin Hassett, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã khiến Washington thiệt hại 12 tỷ đô la cho đến nay.

Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel và nhận trách nhiệm các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Kuwait. Hệ thống radar tại sân bay quốc tế Kuwait được cho là đã bị hư hại trong các cuộc tấn công này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảo Kharg của Iran đã "bị phá hủy hoàn toàn", nhưng "chúng ta có thể tấn công thêm vài lần nữa chỉ để cho vui", làm dấy lên lo ngại về một cú sốc lớn hơn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu nếu cơ sở hạ tầng tại trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran bị hư hại.

Theo báo cáo của Financial Times, giá năng lượng toàn cầu tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể mang lại lợi ích cho Mỹ. Nếu giá dầu trung bình đạt 100 đô la một thùng trong năm nay, lợi nhuận hàng năm của các nhà sản xuất dầu của Mỹ có thể tăng lên 63,4 tỷ đô la, theo ước tính của Rystad Energy.