Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao

Trong một tuyên bố mới đây, quân đội Israel cho biết các quan chức tình báo của Iran là Abdollah Jalali-Nasab và Amir Shariat đã tử vong trong một cuộc không kích vào Tehran hôm 13/3.

Nhà cửa đổ nát ở Tehran sau 1 đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Ảnh: AP.

CNN dẫn tuyên bố cho biết hai người đàn ông này phụ trách Cục Tình báo thuộc Bộ chỉ huy khẩn cấp Khatam al-Anbiya, và cho biết cái chết của họ đánh dấu “một đòn giáng mạnh nữa vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của chế độ Iran”.

Một tài khoản Telegram liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau đó đã xác nhận cái chết của Jalali-Nasab trong một bài đăng, nhưng không bình luận về tình trạng của Shariat.

Israel cho biết họ hiện đã hoàn thành 400 đợt không kích vào các mục tiêu ở miền Tây và miền Trung Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hơn 2 tuần trước. Các cuộc tấn công ở những nơi khác tại Iran là do Mỹ thực hiện.

Chỉ riêng ngày 14/3, Israel cho biết họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu, bao gồm hàng chục bệ phóng tên lửa, cũng như các hệ thống phòng không và các kho chứa vũ khí của Iran.

Hôm 13/3, Israel cho biết đã tấn công trung tâm nghiên cứu vũ trụ chính của Iran, nơi mà họ cho rằng đối phương đang thực hiện công việc chế tạo các vệ tinh quân sự được sử dụng để giám sát và chỉ điểm cho hỏa lực trên khắp khu vực.