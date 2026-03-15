Chiến sự Trung Đông chiều 15/3: Iran tuyên bố truy đuổi ông Netanyahu, săn lùng Mỹ bằng UAV; còi báo động khắp Israel

Căn cứ Mỹ ở Baghdad bị tấn công. Ảnh: Al Jazeera.

Iran phóng một loạt tên lửa vào Israel, trong đó có thông tin về các vụ tấn công trúng thành phố Holon, và nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Kuwait.Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các đồng minh có căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông là "điều bất ngờ lớn nhất đối với tôi trong toàn bộ sự việc này".ông Trump yêu cầu Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác phụ thuộc vào việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz chiến lược triển khai các đơn vị hải quân để bảo vệ giao thông hàng hải. Iran khẳng định tuyến đường thủy này vẫn mở và an toàn để đi qua – nhưng chỉ dành cho các quốc gia “ thân thiện ”.

Iran: Chính phủ và quân đội vẫn đoàn kết

Việc chấm dứt chiến tranh phụ thuộc vào các bảo đảm rằng xung đột sẽ không tái diễn cũng như vấn đề bồi thường, trong khi hiện chưa có sáng kiến hòa bình cụ thể nào được đề xuất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết thêm.

Ông cũng xác nhận eo biển Hormuz vẫn mở đối với tất cả các tàu, ngoại trừ tàu của Mỹ và các nước đồng minh, đồng thời khẳng định chính phủ và quân đội Iran vẫn đoàn kết. Các kênh liên lạc ngoại giao vẫn đang được duy trì với Qatar, Saudi Arabia, Oman và các nước láng giềng, và lãnh tụ tối cao Iran được cho là đang hoàn toàn khỏe mạnh và trực tiếp điều hành việc xử lý khủng hoảng.

Iran cáo buộc Israel tấn công các mục tiêu dân sự trong khu vực

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với Al-Arabi Al-Jadeed rằng Tehran sẵn sàng thành lập một ủy ban khu vực để điều tra các cuộc tấn công gần đây, đồng thời nhấn mạnh rằng các đòn tấn công của Iran chỉ nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ. Ông cáo buộc Israel có thể đã tấn công các mục tiêu dân sự tại các nước Arab nhằm phá hoại quan hệ giữa các nước này với Iran, và khẳng định Cộng hòa Hồi giáo không nhắm mục tiêu vào các khu dân cư hay mục tiêu dân sự.

Araghchi cũng cảnh báo rằng nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công, thì các cơ sở thuộc sở hữu tư nhân của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Israel tuyên bố phá hủy các trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại Beirut (Lebanon)

Quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy các “trung tâm chỉ huy” của lực lượng Radwan tinh nhuệ thuộc Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon vào thứ Bảy.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cũng nói rằng họ đã tấn công một số bệ phóng của Hezbollah tại khu vực Al-Qatrani ở miền nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 826 người thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu ngày 28/2, trong bối cảnh xung đột hiện đã lan rộng ra phần lớn khu vực Trung Đông.

Các đám cháy lớn, cột khói bốc cao ở Israel sau cuộc tấn công của Iran

Iran đã phóng thêm một đợt tên lửa mới nhằm vào Tel Aviv. Phần lớn các tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến ít nhất ba người bị thương. Ngoài ra cũng có các báo cáo về thiệt hại tại một số cộng đồng ở miền trung Israel.

Một khu vực đổ nát ở Tel Aviv sau các cuộc tấn công của Iran. Ảnh: Al Jazeera.

Khu dân cư ở Shiraz (Iran) bị tấn công trong các đòn không kích Mỹ - Israel

Các khu dân cư tại Shiraz, thủ phủ tỉnh Fars của Iran, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

“Hôm nay, chế độ tội phạm Zionist–Mỹ đã tấn công một khu dân cư nghèo ở thành phố Shiraz trong một hành động khủng bố và vô nhân đạo,” hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.

“Tính chất dữ dội của cuộc tấn công khiến các căn nhà trong khu dân cư bị nhắm mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn và gây thiệt hại tài sản nặng nề cho người dân,” bản tin cho biết.

Shiraz thường được gọi là “thành phố rượu vang”, là nơi có vườn Eram, một di sản được UNESCO công nhận.

Iran bắt 20 người bị cáo buộc làm chỉ điểm cho Israel

Hai mươi người đã bị bắt tại tây bắc Iran vì bị cáo buộc tìm cách hợp tác với Israel, theo hãng tin Tasnim dẫn thông báo của văn phòng công tố tỉnh Tây Azerbaijan.

Những người này bị cáo buộc đã gửi thông tin về vị trí các cơ sở quân sự và an ninh của Iran cho Israel.

“Tổng cộng 20 người đã bị bắt giữ theo lệnh tư pháp sau khi các mạng lưới tay sai liên quan đến chế độ Zionist bị triệt phá, trong đó có những người cung cấp thông tin về các địa điểm quân sự, lực lượng thực thi pháp luật và an ninh cho kẻ thù Zionist,” thông báo của công tố cho biết.

Tuần trước, hãng tin Reuters đưa tin Israel đã mở một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công Iran, nhắm vào các trạm kiểm soát an ninh dựa trên thông tin do các chỉ điểm viên tại chỗ cung cấp.

Iran nói đã tấn công lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Dhafra ở UAE

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã phóng 10 tên lửa cùng một số lượng chưa xác định máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), theo tuyên bố được các hãng tin Iran đăng tải.

Iran tuyên bố sẽ “truy đuổi và tiêu diệt” Thủ tướng Netanyahu

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh cuộc chiến với Israel và Mỹ vẫn tiếp diễn.

Tổ chức này khẳng định "sẽ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt" ông Netanyahu "bằng toàn bộ sức mạnh”.

Còi báo động ở Israel

Theo đài truyền hình Channel 12 của Israel, còi báo động không kích đã vang lên khắp miền trung Israel khi một cuộc tấn công tên lửa từ Iran gây ra những tiếng nổ lớn ở nhiều khu vực.

Các báo cáo cho biết mảnh vỡ đã rơi xuống một số khu vực, trong khi dịch vụ cứu thương của Israel đã điều trị cho 4 người bị thương khi đang trên đường đến nơi trú ẩn.

Iran khẳng định sẽ truy đuổi Mỹ bằng UAV sát thương

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các cơ sở của Mỹ tại Iraq, Bahrain và Kuwait đều đã bị tấn công khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 16.

“Máy bay không người lái sát thương của chúng tôi đang rà soát từng điểm một để tìm kiếm nơi ẩn náu của binh lính Mỹ trong khu vực, và khi thu thập được thông tin tình báo, chúng sẽ tấn công chính xác từng tên khủng bố người Mỹ trong khu vực”, một phát ngôn viên của bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết thêm.

Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa vào binh lính Israel tại khu vực Calf Hill phía bắc khu định cư Kfar Yuval. Nhóm này cũng báo cáo về vụ pháo kích nhắm vào binh lính tại điểm Jibia đối diện thị trấn biên giới Meiss el-Jabal của Lebanon.

Quân đội Israel chưa xác nhận bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào trong các cuộc tấn công, trong khi đoạn phim được Press TV phát tán được cho là cho thấy hệ thống phòng không đang cố gắng đánh chặn các tên lửa.

Israel đánh chặn nhiều đợt tên lửa ở miền nam

Báo Ynet News của Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai đợt tên lửa nhằm vào khu vực phía nam đất nước trong vòng một giờ qua.

Theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các vụ việc không gây thương vong.

Ynet cũng cho biết còi báo động đã vang lên tại miền trung Israel trong giờ qua do một vật thể được phóng từ Lebanon. Vũ khí này đã bị đánh chặn.