Nhiều quy định mới về đào tạo, sát hạch lái xe từ 1/7

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2025 về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch lái xe và có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo Thông tư mới, người học lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian và điểm số mới được xét hoàn thành khóa đào tạo. Học viên chỉ được tham gia kiểm tra khi: Tham dự tối thiểu 70% thời gian học lý thuyết; với thực hành trên sân tập, học viên phải tham dự đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường; với thực hành trên đường giao thông, phải tham dự đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học.

Bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo sẽ bao gồm 4 phần: Lý thuyết (theo bộ câu hỏi của Bộ Công an), mô phỏng tình huống, thực hành lái xe trong sa hình (bài liên hoàn, tiến lùi chữ chi) và thực hành trên đường. Để đạt yêu cầu, học viên phải vượt qua phần lý thuyết và thực hành theo quy trình của Bộ Công an; riêng bài mô phỏng và tiến lùi chữ chi phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Ảnh: Lộc Liên.

Về hồ sơ đầu vào, người học chỉ cần có giấy xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, thay vì phải nộp bằng tốt nghiệp như trước đây, nhằm phù hợp với Luật Giáo dục mới.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất để phục vụ người dân khi cần cấp lại chứng chỉ là việc tăng thời gian lưu trữ dữ liệu tại các cơ sở đào tạo và Sở Xây dựng từ 3 năm lên tối thiểu 50 năm.

Đối với việc đào tạo nâng hạng từ D1, D2 và D lên CE, Thông tư đã bổ sung quy định chi tiết về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian. Đặc biệt, người học muốn nâng hạng lên CE phải có thời gian lái xe an toàn là 2 năm, tương đương với quy định nâng hạng từ C lên CE hiện hành.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Xây dựng ghi nhận thực trạng nhiều học viên dễ dàng đạt yêu cầu ở các bài kiểm tra nội bộ, được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học nhưng lại có tỷ lệ đạt rất thấp khi bước vào kỳ thi sát hạch chính thức.

Để chấn chỉnh, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan nếu học viên có kết quả sát hạch quá thấp so với kết quả kiểm tra tại cơ sở. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường thanh tra, đột xuất kiểm tra quá trình dạy thực hành trên đường; đồng thời phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Việc quản lý thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (DAT) trên xe tập lái cũng sẽ được thắt chặt. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt thiết bị không đúng quy định hoặc phân công giáo viên, xe tập lái không khớp với thông tin đã đăng ký.

Đặc biệt, trước ngày 1/1/2027, các cơ sở đào tạo bắt buộc phải đầu tư hệ thống thiết bị và phần mềm kết nối API tới các nền tảng số quốc gia. Hệ thống này sẽ nhận diện, định danh và xác thực điện tử xuyên suốt quá trình từ khi học viên đăng ký học cho đến khi đăng ký sát hạch.