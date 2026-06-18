Ông Trump "nổi trận lôi đình" với ông Netanyahu, công khai chỉ trích Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The New York Times được đăng tải ngày 15/6, ông Trump cho rằng các hoạt động quân sự gần đây của Israel đã đe dọa tiến trình ngoại giao mà Washington và Tehran đạt được sau nhiều tháng đàm phán.

"Ông ấy là một đối tác rất khó hợp tác khi bạn đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng của các cuộc đàm phán", ông Trump nói về Thủ tướng Netanyahu.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel cần ghi nhận vai trò của Washington trong việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

"Israel nên thừa nhận vai trò mà Mỹ đã đóng góp trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận đang hình thành sẽ giúp tăng cường ổn định khu vực và giải quyết những mối lo ngại an ninh lâu dài", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz là trọng tâm của thỏa thuận

Ông Trump cho biết thỏa thuận đang được đàm phán sẽ bảo đảm việc khôi phục lâu dài hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Theo ông, đây là một thành tựu chiến lược vừa phục vụ lợi ích của Mỹ vừa góp phần khôi phục hòa bình tại Trung Đông sau nhiều tháng xung đột và bất ổn kinh tế.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông vẫn tin tưởng vào con đường ngoại giao, nhưng cũng nhấn mạnh lựa chọn quân sự vẫn được duy trì nếu các cuộc đàm phán thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Ông cho biết các nhà đàm phán đang hướng tới một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran, đồng thời một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tuần này.

Trump bảo vệ chiến dịch quân sự trước đó

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bảo vệ các chiến dịch quân sự và hoạt động hải quân mà Washington triển khai đầu năm nay, cho rằng chúng đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực và tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao đạt được tiến triển.

Đáng chú ý, ông Trump còn dành lời cảm ơn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi cũng muốn ghi nhận công lao của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí giúp các cuộc đàm phán tiến triển", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc không phản đối các biện pháp liên quan đến hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư, dù phần lớn lượng dầu nhập khẩu của nước này đi qua khu vực đó.

Trong khi đó, Nga được cho là đã ủng hộ các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Quan hệ Mỹ - Israel xuất hiện rạn nứt

Những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy dấu hiệu căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Tel Aviv trong bối cảnh Mỹ đang tiến gần hơn tới một bước đột phá ngoại giao với Iran.

Bài phát biểu cũng xuất hiện trong lúc các bên đang tranh luận về tương lai của cấu trúc an ninh Trung Đông và hiệu lực lâu dài của bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết từ các cuộc đàm phán hiện nay.

Cả đồng minh lẫn đối thủ trong khu vực đều đang theo dõi sát sao vòng đàm phán tiếp theo, vốn có thể định hình lại cục diện địa chính trị Trung Đông trong những năm tới.