Trung Đông nóng rực: Iran cảnh báo ớn lạnh Israel

Trong một tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan chỉ huy trung tâm của lực lượng vũ trang Iran – công bố, Tehran cáo buộc quân đội Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn tới 84 lần tại miền nam Lebanon chỉ trong vòng hai ngày qua.

Vệ binh cách mạng Iran. Ảnh Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA

Theo các quan chức Iran, những hoạt động quân sự này đã khiến dân thường thiệt mạng, làm gia tăng thêm căng thẳng vốn đã rất nghiêm trọng trong khu vực.

Tuyên bố của Iran cho biết, mặc dù trên trường quốc tế đang xuất hiện những tuyên bố về việc thực thi lệnh ngừng bắn và giảm leo thang căng thẳng, nhưng thực tế tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược.

Theo Tehran, các chiến dịch quân sự của Israel vẫn đang tiếp diễn và tình hình ở miền nam Lebanon chưa ghi nhận bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào.

Người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh rằng nếu Israel tiếp tục duy trì chính sách hiện tại và không chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon, lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn đủ khả năng đưa ra phản ứng thích đáng và hiệu quả.

Quan chức này cũng khẳng định Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động gây hấn hay động thái đơn phương nào làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định tuyên bố mới nhất của Iran đã khiến bức tranh an ninh Trung Đông trở nên nhạy cảm hơn. Theo họ, nếu không có những nỗ lực ngoại giao khẩn cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nguy cơ xuất hiện một cuộc khủng hoảng mới trong khu vực có thể gia tăng trong thời gian tới.