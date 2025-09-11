Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo nội dung công văn, nhằm bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; giao ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Tại Sở Công Thương, Tỉnh ủy giao ông Trần Đức Lương - Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc trong thời gian vắng mặt ông Trần Anh Chung - Giám đốc Sở.

Các quyết định phân công trên có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo mới.

-11/09/2025 12:57 PM (GMT+7)
