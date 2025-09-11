Đồng minh bị bắn tỉa, ông Trump lệnh treo cờ rủ, ông Obama lên tiếng

Ngày 10-9, ông Charlie Kirk - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point ủng hộ chính trị bảo thủ - bị bắn chết khi đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên trường ĐH Utah Valley (TP Orem, bang Utah, Mỹ), theo tờ The New York Times. Ông Kirk chỉ mới 31 tuổi.

Các đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy ông Kirk đang phát biểu ngoài trời, trước đám đông khoảng 3.000 người tại cuộc tranh luận "Hãy chứng minh tôi sai". Khi ông đang nói và mời sinh viên thách thức quan điểm chính trị và văn hóa của mình thì tiếng súng vang lên và máu từ cổ ông Kirk phun ra.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ án. Tổng thống Trump lệnh treo cờ rũ sau vụ việc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người phát ngôn ĐH Utah Valley Ellen Treanor cho biết ông Kirk đã bị trúng đạn khoảng 20 phút sau khi ông bắt đầu phát biểu tại khuôn viên trường. Bà Treanor cho biết nghi phạm xả súng đã bắn vào ông Kirk từ Trung tâm Losee - một tòa nhà cách đó hơn 90 m.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm thủ phạm nổ súng và đang tiến hành điều tra. Có 4 cơ quan đang thực hiện nhiệm vụ này là Cảnh sát TP Orem, Cảnh sát ĐH Utah Valley, Cục điều tra Liên bang (FBI) và Sở An toàn Công cộng Utah. Hiện khuôn viên trường đã đóng cửa và các lớp học đã phải tạm dừng.

Ông Charlie Kirk và Tổng thống Trump trong một sự kiện vào năm 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thương tiếc ông Kirk rằng ông "Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, đã qua đời". Theo Tổng thống Trump, ông Kirk được tất mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt bản thân ông.

Tổng thống Trump cũng đã ra lệnh treo cờ rủ toàn bộ nước Mỹ cho đến 6 giờ tối 14-9 để tưởng niệm ông Kirk.

Nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đã lên án vụ xả súng này, cả trên mạng xã hội lẫn trước quốc hội. Trong một bài đăng, Thống đốc California Gavin Newsom - đảng viên Dân chủ, gọi vụ xả súng này là hành vi "kinh tởm, đê tiện và đáng lên án".

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng viết trên mạng xã hội: “Chúng ta vẫn chưa biết động cơ của kẻ bắn và giết ông Charlie Kirk, nhưng loại bạo lực đê hèn này không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta”.