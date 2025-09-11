Ông Netanyahu cảnh báo Qatar: Israel sẽ còn hành động

Trong một thông điệp video hôm 10-9, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cảnh báo Qatar rằng nếu giới chức Doha không có động thái chống lại các lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas thì Tel Aviv sẽ tiếp tục hành động, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu cảnh báo rằng Qatar buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là “trục xuất” các lãnh đạo cấp cao của Hamas đang có mặt tại nước này, hoặc là “đưa họ ra trước công lý, vì nếu không, chúng tôi [Israel] sẽ làm điều đó”.

Ông Netanyahu cũng giải thích nguyên nhân Israel không kích Qatar hôm 9-9, nhắm vào lãnh đạo cấp cao của Hamas ở thủ đô Doha. Thủ tướng Israel cáo buộc Qatar chứa chấp khủng bố khi tài trợ cho Hamas và cấp dinh thự cho các lãnh đạo của phong trào Hồi giáo này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong thông điệp video hôm 10-9. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar lên án các phát ngôn “thiếu thận trọng” của ông Netanyahu, cho rằng đây là “những lời đe dọa rõ ràng về các hành vi trong tương lai vi phạm chủ quyền quốc gia Qatar”.

Bộ Ngoại giao Qatar cáo buộc Thủ tướng Netanyahu chỉ đang “biện minh cho một tội ác bị cả thế giới lên án”.

“Ông Netanyahu hoàn toàn nhận thức được rằng việc đặt văn phòng Hamas [tại Doha] nằm trong khuôn khổ nỗ lực hòa giải của Qatar theo yêu cầu của Mỹ và Israel” – Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh.

Thông điệp video của ông Netanyahu một lần nữa cho thấy Tel Aviv quyết tâm tiêu diệt tận gốc bộ máy lãnh đạo của lực lượng Hamas, bất chấp những chỉ trích từ đông đảo cộng đồng quốc tế sau khi Israel không kích Qatar hôm 9-9.

Trước đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter hôm 9-9 (giờ Mỹ) trả lời phỏng vấn đài Fox News, nhấn mạnh rằng “nếu không thể tiêu diệt được [các lãnh đạo Hamas] lần này thì chúng tôi [Israel] sẽ tiêu diệt họ vào lần sau”.

Ông Leiter nói rằng Israel chấp nhận “hiện tại có thể sẽ phải chịu một chút chỉ trích” nhưng Tel Aviv sẽ nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Hamas “bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào”.