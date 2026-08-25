Iran bác tin được mời tham gia Hiệp ước phòng thủ Mecca

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: Getty Images

Trước đó, ông Mehdi Rahimi, người đứng đầu hãng tin Khaneh Mellat thuộc Quốc hội Iran, phát biểu với đài Al Mayadeen hôm 22-8 rằng Tehran đã nhận được lời mời trở thành thành viên của hiệp ước Mecca và đang xem xét đề nghị này.

Tuy nhiên, vào ngày 24-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định rằng Tehran chưa nhận được bất kỳ lời mời chính thức nào. Đồng thời, ông cho biết những cuộc thảo luận với các thành viên hiệp ước về vấn đề an ninh khu vực đã được đề xuất và đang được xem xét.

Ba thành viên sáng lập của Hiệp ước phòng thủ Mecca từng nhiều lần tuyên bố rằng liên minh này có thể mở rộng để kết nạp thêm các quốc gia khác trong khu vực, trong đó Ai Cập được công khai nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. Pakistan cũng cho biết họ sẽ không phản đối việc Iran tham gia hiệp ước.

Hiệp ước Phòng thủ Chung Mecca, được ký kết vào ngày 7-8-2026, bao gồm 3 quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan

Hiệp ước Phòng thủ Chung Mecca, được ký kết vào ngày 7-8-2026, bao gồm 3 quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ - nước sở hữu một trong những lực lượng quân sự lớn nhất NATO và ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển nhanh chóng; Saudi Arabia - quốc gia có nguồn lực tài chính khổng lồ cùng tham vọng định hình trật tự chính trị Ảrập; và Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới Hồi giáo.

Hiệp ước quy định rằng cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một quốc gia thành viên sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào cả 3 nước. Hiệp ước này cũng kêu gọi tăng cường phối hợp quân sự, tổ chức tập trận chung và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Ban đầu, Tehran tuyên bố họ “không có lý do gì để lo ngại” về hiệp ước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nhận định rằng việc thành lập hiệp ước phản ánh mong muốn ngày càng tăng của các quốc gia trong khu vực về việc tự xây dựng cơ chế an ninh riêng.

Trong khi đó, Israel đã bày tỏ lo ngại rằng một khối liên minh được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân) có thể trở thành đối trọng với ưu thế quân sự của Israel trong khu vực. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp ước Mecca khẳng định rằng thỏa thuận này mang tính phòng thủ, mở rộng cho các quốc gia khác trong khu vực tham gia và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác.