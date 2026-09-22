Iran tung cảnh báo ớn lạnh: Mỹ phát lệnh tấn công, Tehran sẽ dùng vũ khí khiến thế giới kinh ngạc

Một tấm biển quảng cáo khổng lồ chống Mỹ ở Tehran, Iran, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Ảnh Fatemeh Bahrami – Anadolu Agency

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết Iran cũng sẽ thay đổi “địa lý chiến tranh” nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công mới.

“Nếu xảy ra hành động gây hấn mới, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa những vũ khí mới với năng lực mới vào cuộc chiến và thế giới sẽ phải kinh ngạc”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohebbi.

Theo quan chức này, Iran cũng sẽ thay đổi danh sách mục tiêu trong trường hợp xung đột tái diễn.

“Các mục tiêu của chúng tôi cũng sẽ không còn giống trước đây. Chúng tôi có những mục tiêu mới chưa từng bị tấn công”, ông Mohebbi nói, đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra “một cuộc chiến kéo dài”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi chỉ huy Khatam al-Anbiya, Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp của các lực lượng vũ trang Iran, hôm 20/9 cho biết ông nhận được thông tin cho thấy Mỹ đang lên kế hoạch nối lại các chiến dịch nhằm vào Iran.

Vị chỉ huy này cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công “liên tục, hiệu quả và đau đớn”.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy Tehran đang phát đi tín hiệu rằng nếu một cuộc đối đầu quân sự mới xảy ra, Iran có thể không lặp lại cách thức sử dụng vũ khí và lựa chọn mục tiêu như trong các cuộc tấn công trước đây.