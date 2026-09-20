Iran gửi Mỹ bộ điều kiện để nối lại đàm phán, chấm dứt xung đột

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera hôm 19/9 rằng Tehran vẫn duy trì liên lạc với bên trung gian Qatar và đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Các điều kiện của chúng tôi là chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân”, ông Rezaei nói.

Theo quan chức Iran này, việc chấp nhận những điều kiện như vậy cũng phù hợp với lợi ích của Washington. Ông đồng thời cảnh báo các mối đe dọa từ Tổng thống Trump sẽ không mang lại kết quả và khẳng định Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến quyết định.

Các nhà đàm phán Qatar và Pakistan đang nỗ lực khôi phục đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên hết hiệu lực vào tháng trước. Các quốc gia trong khu vực cũng tìm cách chấm dứt cuộc xung đột, vốn bắt đầu sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích Iran hồi cuối tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Rezaei không loại trừ khả năng Mỹ tiếp tục tấn công Iran, cho rằng kịch bản này “hoàn toàn có khả năng xảy ra” dựa trên đánh giá của quân đội Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran đã sẵn sàng đối phó.

Theo ông, sau hai đợt xung đột trước đó, kế hoạch quân sự của Iran đã được điều chỉnh và tập trung vào các tài sản hải quân Mỹ trải dài từ Vịnh Ba Tư tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Các mục tiêu xa hơn, hướng về Ấn Độ Dương, nằm ngoài tầm với của quân đội Iran.

Ông Rezaei cho biết Iran gần đây đã thử nghiệm một tên lửa chống hạm đa đầu đạn gần một tàu chiến hoặc tàu sân bay Mỹ. Hiện, các đầu đạn của tên lửa này có thể tiếp tục được phát triển.

Quan chức Iran này tuyên bố bất kỳ phản ứng nào của Tehran trong tương lai cũng sẽ mạnh mẽ, không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực như những lần giao tranh trước mà còn nhắm vào các lợi ích thương mại và doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại khu vực.

Khi được hỏi liệu xung đột có sớm kết thúc hay không, ông Rezaei nói “trên thực tế, nó vẫn đang diễn ra" đồng thời nhấn mạnh Tehran đang triển khai một chiến lược mới nhằm “kết thúc cuộc xung đột càng sớm càng tốt”.

Phóng viên Al Jazeera Tohid Asadi tại Tehran nhận định những phát biểu của Rezaei thể hiện thông điệp “hai chiều” mà Iran duy trì trong suốt cuộc xung đột: vừa để ngỏ khả năng ngoại giao, vừa tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu.

Theo Asadi, các cuộc đàm phán thông qua Qatar và Pakistan “đang diễn ra”, mang lại một tín hiệu tích cực, dù hy vọng nối lại đối thoại vẫn khá mong manh.

David Des Roches, cựu giám đốc phụ trách các vấn đề Bán đảo Ảrập tại Lầu Năm Góc nhận xét Washington khó xem các điều kiện của Iran là một đề nghị nghiêm túc.

Tuy nhiên, ông Des Roches lưu ý việc Iran dường như đã từ bỏ yêu cầu Mỹ bồi thường xung đột là một dấu hiệu cho thấy Tehran có sự thay đổi lập trường.