Lộ sự thật về số lính Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran

Số lính Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran trên thực tế được cho là nhiều hơn con số Lầu Năm Góc công bố. Ảnh minh họa: Getty Images.

Sự chênh lệch khó hiểu trong hồ sơ thương vong

Dựa trên dữ liệu kiểm toán nội bộ từ Bộ Chiến tranh do 5 quan chức Mỹ tiết lộ, đã có ít nhất 22 binh sĩ tử vong. Con số này cao hơn 4 trường hợp so với 18 ca tử vong được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu công khai của Lầu Năm Góc (hệ thống DCAS).

Thậm chí, một nguồn tin thứ 6 giấu tên còn đẩy con số này lên 23 binh sĩ thiệt mạng kể từ ngày 28/2. Vị quan chức này lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp tử vong đều trực tiếp liên quan đến giao tranh, mà bao gồm cả nhân sự Mỹ có mặt tại khu vực Trung Đông giữa lúc thù địch leo thang.

Cho đến nay, các chi tiết xoay quanh những cái tên, thời gian, địa điểm và nguyên nhân cụ thể của các trường hợp "bị ẩn" này vẫn là một ẩn số.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu của Lầu Năm Góc cũng ghi nhận hơn 820 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi chiến sự nổ ra.

Hệ quả pháp lý và hóa đơn hàng chục tỷ USD của Chiến dịch "Epic Fury"

Việc minh bạch hóa con số thương vong không đơn thuần chỉ là vấn đề minh bạch thông tin trước công chúng, mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý và tài chính to lớn.

Mỗi khi một quân nhân thiệt mạng, quân đội bắt buộc phải tiến hành điều tra nghĩa vụ công tác để xác định cái chết có xảy ra trong lúc thực thi nhiệm vụ chính thức hay không. Kết quả của cuộc điều tra này sẽ quyết định mức quyền lợi và trợ cấp mà gia đình người lính được hưởng, qua đó trực tiếp làm gia tăng tổng chi phí chiến tranh.

Liên quan đến quy mô tài chính của cuộc chiến, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – cơ quan giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông – ước tính chiến dịch mang tên mã Operation Epic Fury (Chiến dịch Cuồng nộ Sử thi) đã ngốn khoảng 43,6 tỷ USD tính đến đầu tháng 9. Con số khổng lồ này bao gồm 28 tỷ USD chi cho đạn dược đã tiêu thụ, nhưng thậm chí chưa tính đến thiệt hại vật chất tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Tuyên bố từ Nhà Trắng

Những thông tin về thương vong được hé lộ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố vào hôm thứ Sáu rằng cuộc chiến với Iran đang đi đến hồi kết.

Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Tehran đang "rất tuyệt vọng" mong muốn đạt được một thỏa thuận, đồng thời nhận định đối phương đang "thua trận trên mọi mặt trận" cả về kinh tế lẫn quân sự.

Tuy nhiên, sự chênh lệch trong các con số thương vong nội bộ tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về thực tế chi phí mà nước Mỹ phải gánh chịu tại chảo lửa Trung Đông.