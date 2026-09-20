Mỹ tiết lộ chi phí cho cuộc chiến ở Iran

Theo số liệu do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gửi tới các nhà lập pháp và được truyền thông Mỹ công bố hôm 18/9, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 43,6 tỷ USD, tính đến ngày 3/9. Con số này tăng 5,6 tỷ USD so với ước tính được công bố trước đó, chủ yếu do chi phí vũ khí tăng mạnh.

Trong tổng số trên, Lầu Năm Góc đã phân bổ khoảng 11,2 tỷ USD cho các hoạt động quân sự và 28,1 tỷ USD để bổ sung lượng đạn dược đã sử dụng. Khoảng 4,3 tỷ USD được dành để thay thế các thiết bị bị mất hoặc hư hỏng.

Đáng chú ý, con số 43,6 tỷ USD chưa bao gồm chi phí sửa chữa hoặc xây dựng lại các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran.

Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố ngày 14/9 cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ Mỹ ở 8 quốc gia Trung Đông, gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út , Iraq, Oman và Jordan.

Báo cáo cũng cho thấy chiến sự đã gây sức ép đáng kể lên kho vũ khí của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết lượng đạn dược sử dụng trong chiến dịch đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại vũ khí dự trữ chiến lược, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung đạn dược.

Theo ước tính trước đó của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), phần lớn chi phí vũ khí xuất phát từ nỗ lực đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Khoảng 58% chi tiêu ước tính dành cho vũ khí phòng không như Patriot, THAAD và các tên lửa quan trọng khác, gây áp lực lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn.

Trong một bản cập nhật hồi tháng 5, CSIS ước tính Washington có thể đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot, SM-3 và THAAD mà Mỹ sở hữu trước khi chiến sự bắt đầu.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ các thông tin cho rằng kho đạn dược Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích những thông tin rò rỉ về tình trạng này.

Theo Wall Street Journal, trong một cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ Mỹ ở Jordan ngày 8/9, lực lượng Mỹ đã sử dụng khoảng 60-70 tên lửa đánh chặn Patriot và hơn 10 tên lửa THAAD để đối phó với khoảng 20 tên lửa đạn đạo Iran. Tờ báo dẫn các quan chức giấu tên cho biết lượng đạn sử dụng trong cuộc tấn công này tương đương mức tiêu thụ của lực lượng Mỹ trong khoảng một tuần ở một số thời điểm khác của cuộc xung đột.

Ngoài chi phí quân sự, cuộc chiến cũng gây tổn thất về nhân lực. Washington Post ngày 18/9 dẫn lời 6 quan chức Mỹ nắm thông tin về dữ liệu thương vong nội bộ cho biết ít nhất 22 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2. Một quan chức khác đưa ra con số 23.

Trong khi đó, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc đã ghi nhận 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng, bao gồm cả các trường hợp tử vong do nguyên nhân liên quan và không liên quan trực tiếp đến chiến đấu.

Washington Post cho biết một số trường hợp chưa được công bố có thể liên quan đến quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Trung Đông trong thời gian giao tranh, nhưng không phải tất cả đều được xác định là tử vong trực tiếp do chiến sự.