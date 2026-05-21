Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá tại Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

Chiều tối 20/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khiến 1 công nhân tử vong, 2 người mất tích dưới lớp đất đá sạt lở.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Cẩm Tú, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập xuống, vùi lấp.

Vụ sạt lở khiến một công nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai người còn lại bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, y tế cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc, lượng đá sạt lở lớn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.

Các lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm thủ công để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá. Tất cả 3 nạn nhân đều đã tử vong.