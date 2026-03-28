Iran tấn công tàu sân bay Mỹ cùng lúc từ 17 hướng

Ông Trump không nêu rõ tên con tàu, nhưng cho biết đó là "tàu sân bay lớn nhất thế giới".

Theo dữ liệu công khai, đây là tàu USS Gerald R. Ford, con tàu vừa mới bốc cháy. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Mỹ tuyên bố vụ việc không liên quan đến cuộc tấn công từ phía Iran mà cho biết, vụ cháy trên tàu do sự cố ở phòng giặt là.

Trước đó, hôm 24/3, ông Trump cũng cho biết Iran đã bắn 101 tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng ông khẳng định rằng "tất cả đều bị bắn hạ trên biển".

“Họ đã bắn 100 tên lửa vào một trong những tàu sân bay của chúng ta, thực tế là một trong những con tàu lớn nhất thế giới. Và trong số 101 tên lửa được bắn, tất cả đều bị bắn hạ. Vậy hãy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì. 101 tên lửa, những tên lửa cực kỳ tinh vi, tốc độ rất nhanh được bắn, và trong số 101, tất cả 101 đều bị bắn hạ, và giờ phần lớn nằm dưới đáy biển” - ông Trump tuyên bố.

Hôm 25/3, Iran công bố đoạn phim gây chấn động mà họ tuyên bố là thể hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay của Mỹ. Trong đoạn phim, có thể thấy một quả tên lửa khổng lồ đang lao đi với tốc độ cao trên bầu trời đêm.

Iran nói rằng cuộc tấn công vào tàu sân bay đã "buộc hạm đội hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí" và cảnh báo rằng sẽ còn có thêm những "cuộc tấn công mạnh mẽ" nữa.

Các chỉ huy quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã bác bỏ các báo cáo của Iran, mô tả chúng là "hoàn toàn bịa đặt" và "thông tin sai lệch".

Các quan chức cho biết tàu sân bay không bị hư hại, hoạt động hoàn toàn bình thường và tiếp tục vai trò của mình ở Biển Oman, hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury.

Các báo cáo của truyền thông phương Tây cho biết, Mỹ đang điều tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông, đó là tàu sân bay USS George HW Bush. Nó có thể được đưa đến khu vực đang diễn ra xung đột.

Iran đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm để chấm dứt chiến tranh của ông Trump và đưa ra kế hoạch riêng của mình, trong đó yêu cầu bồi thường và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV, một “quan chức chính trị-an ninh cấp cao” tuyên bố rằng “Iran sẽ chấm dứt chiến tranh khi nước này quyết định như vậy và khi các điều kiện của chính họ được đáp ứng”.