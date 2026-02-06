Iran thay đổi học thuyết quân sự, nâng cấp kho tên lửa giữa căng thẳng với Mỹ

Theo RT, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi ngày 5/2 đã tới thị sát một căn cứ tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tại đây, tướng Mousavi đã hé lộ về việc Tehran chính thức thay đổi học thuyết quân sự.

"Thông qua việc nâng cấp kho tên lửa đạn đạo trên mọi phương diện kỹ thuật, chúng ta đã có thể tăng cường sức mạnh răn đe của mình. Đây là phản ứng trực tiếp sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Iran đã chính thức thay đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công, dựa trên chiến thuật đối xứng nhằm đưa ra phản ứng mạnh mẽ cho tất cả đối thủ", ông Mousavi cho biết.

Cùng ngày, đài Press TV của Iran đã đưa tin về việc tên lửa Khorramshahr-4 chính thức được triển khai tại một căn cứ của IRGC. Đây là loại tên lửa có tầm bắn 2.000km, được trang bị đầu đạn nặng 1,5 tấn.

Iran thay đổi học thuyết quân sự giữa căng thẳng với Mỹ. Ảnh: TASS

Động thái của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại Trung Đông. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các hệ thống phòng không bổ sung tới khu vực, đồng thời Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo có thể áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 5/2 với RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã mô tả tình hình ở Trung Đông là cực kỳ nguy hiểm, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng để giúp Washington và Tehran giải quyết bất đồng bằng ngoại giao.

"Iran là đối tác quan trọng của Nga, vì vậy chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Điều này càng quan trọng bởi tình hình tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ không chỉ đối với Iran mà còn với toàn bộ khu vực Trung Đông và Trung Á. Có quá nhiều 'quả mìn' đang chôn vùi tại đó, chỉ chờ một bước đi thiếu thận trọng để kích hoạt", ông Lavrov nhận định.