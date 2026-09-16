Iran tuyên bố liên tiếp bắn hạ UAV Mỹ, Houthi nói có quyền tấn công Ả-rập Xê-út

Iran tuyên bố bắn rơi MQ-1 của Mỹ

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, trong khi xung đột tại Yemen cũng kéo theo những cuộc đối đầu mới giữa Ả-rập Xê-út và lực lượng Houthi.

Theo bản tin của Fars, IRGC đã bắn hạ 1 chiếc UAV MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz. Đây là chiếc UAV thứ 3 được cho là bị bắn hạ tại khu vực trong ngày.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng Iran đã tìm cách chiếm giữ 1 chiếc tàu mặt nước không người lái của Mỹ.

Đại úy Tim Hawkins - người phát ngôn CENTCOM, nói các xuồng nhỏ của Iran gần đây tìm cách giành quyền kiểm soát 1 tàu mặt nước không người lái của Mỹ, nhưng lực lượng CENTCOM đã đáp trả mạnh mẽ và vẫn giữ được con tàu.

Houthi tiếp tục nhắm vào Ả-rập Xê-út

Ông Mohammed Abdul Salam - người phát ngôn Houthi, cáo buộc Ả-rập Xê-út đang tìm cách kéo các bên quốc tế vào cuộc xung đột tại Yemen.

Ông Abdul Salam cho rằng Ả-rập Xê-út tiếp tục chính sách gây sức ép và đe dọa thế giới bằng cách nhấn mạnh những nguy cơ đối với hoạt động hàng hải quốc tế tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Theo người phát ngôn Houthi, việc các nước khác can dự vào cuộc xung đột Yemen không phù hợp với lợi ích của họ.

Cơ quan ngoại giao của Houthi khẳng định hoạt động hàng hải tại eo biển Bab al-Mandab vẫn an toàn, đồng thời cáo buộc Ả-rập Xê-út tìm cách “đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế” về tình hình tại tuyến đường thủy này.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Saba thân Houthi đăng tải, Houthi nói họ có quyền tấn công các hoạt động quân sự “thù địch” của Ả-rập Xê-út.

Lực lượng này kêu gọi nếu mong muốn sự ổn định và bình yên trong khu vực, thế giới cần yêu cầu Ả-rập Xê-út chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Yemen.

Houthi trước đó tuyên bố chỉ các tàu của Ả-rập Xê-út bị ngăn chặn tại Bab al-Mandab, trong khi tàu của các quốc gia khác vẫn được phép đi qua.

Trong những ngày qua, Houthi tăng cường tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả-rập Xê-út, tiến quân dọc bờ Biển Đỏ của Yemen về phía eo biển Bab al-Mandab.

Đáp lại, không quân Ả-rập Xê-út và Yemen đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả Houthi.

Ông Abdul Salam nói rằng Ả-rập Xê-út đã thực hiện hơn 350 cuộc không kích trong mấy ngày qua, nhằm vào các cơ sở công cộng và tư nhân.

Houthi cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tài sản quân sự và dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, trong đó có các mỏ dầu ở phía đông và một tuyến đường ống dẫn dầu kéo dài từ miền đông Ả-rập Xê-út tới thành phố Yanbu.

Theo các chuyên gia, Houthi đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm đối phó với các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út sau nhiều năm xung đột. Lực lượng này được nói là đã biết cách che giấu, vận chuyển trang thiết bị quân sự và chuyển sang trạng thái bí mật để tránh các cuộc tấn công trực tiếp.

Điều này giúp Houthi tiếp tục tiến về một số khu vực mà chính phủ Yemen đang kiểm soát ở phía tây và phía bắc.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee vừa phát biểu rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Houthi tại Yemen vẫn được duy trì.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Huckabee nói Mỹ và Houthi vẫn đang duy trì lệnh ngừng bắn và cho rằng đây là điều tích cực. Theo ông, hiện có một cuộc giao tranh giữa Ả-rập Xê-út và Yemen, nhưng tình hình chưa thực sự lan rộng ra toàn khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cho biết Houthi đã liên lạc với Washington, đề nghị Mỹ không can thiệp vào cuộc xung đột giữa lực lượng này và chính phủ Yemen.

Mỹ và Houthi đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 5/2025, sau chiến dịch không kích của Mỹ nhằm ngăn Houthi tấn công Israel và các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có cuộc điện đàm để thảo luận các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, hãng thông tấn Oman đưa tin.