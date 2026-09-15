Houthi tập kích Arab Saudi

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 14/9 tuyên bố phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ không quân ở Khamis Mushait, miền Nam Arab Saudi, với lý do để trả đũa các cuộc không kích trước đó của Riyadh nhằm vào các mục tiêu ở Yemen, Reuters đưa tin.

Lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Yemen. Ảnh: GettyImages

Houthi khẳng định mục tiêu của họ là các nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn tại căn cứ. Chính quyền Arab Saudi sau đó phát cảnh báo khẩn cấp tại Khamis Mushait và 3 thành phố miền Nam khác, nhưng chưa rõ thiệt hại sau vụ tập kích.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Houthi vào Arab Saudi, xảy ra trong bối cảnh giao tranh ở Yemen giữa lực lượng này và quân đội chính phủ Yemen do Riyadh hậu thuẫn leo thang.

Xung đột tái bùng phát ở Yemen cách đây vài ngày khi Houthi phát động tiến công, đẩy lùi các lực lượng chính phủ và giành quyền kiểm soát nhiều khu vực. Hôm 12/9, lực lượng này chiếm đảo Perim, vị trí chiến lược nằm tại cửa ngõ Biển Đỏ. Trước đó, Houthi cũng tiến vào thành phố cảng Mocha.

Yemen trên thực tế vẫn trong tình trạng nội chiến sau khi Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ năm 2014. Năm 2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ chính quyền Yemen. Dù thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp giảm đáng kể giao tranh, tiến trình hòa bình ở Yemen gần như đình trệ, trong khi các bất đồng cốt lõi chưa được giải quyết.

Khói bốc lên từ khu vực đặt đường ống dẫn dầu của Arab Saudi sau một cuộc tập kích. Ảnh: GettyImages

Theo Reuters, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 11/9 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị Washington hỗ trợ quân sự chống Houthi, nhưng các nguồn tin sau đó nói rằng Washington chưa đồng ý tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp.

Việc Riyadh tìm kiếm sự hỗ trợ từ Washington cho thấy cách tiếp cận của Arab Saudi thay đổi đáng kể. Trang tin Axios cho biết, tháng 7/2026, Riyadh từng khẳng định với Mỹ rằng nước này có thể tự đối phó với Houthi và không muốn cuộc xung đột bị đẩy lên một nấc thang mới.

Chưa rõ Arab Saudi sẽ phản ứng với cuộc tập kích mới nhất của Houthi ra sao. Nguy cơ giao tranh tiếp tục leo thang đang làm dấy lên lo ngại xung đột Yemen có thể mở rộng, đe dọa an ninh khu vực và gây thêm sức ép đối với tuyến hàng hải quan trọng đi qua Biển Đỏ.

Trong khi đó, hy vọng ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz cũng giảm sút. Oman dự kiến tổ chức cuộc gặp giữa Iran và các nước Arab vùng Vịnh ngày 14/9 để thảo luận đàm phán mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, nhưng thông báo hoãn cuộc họp. Iran cho biết Arab Saudi là bên đề nghị trì hoãn.