Iran phủ nhận hoạt động hạt nhân ở núi Pickaxe, Houthi 'thề' tiếp tục tấn công Ảrập Xêút

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, trong cuộc họp báo hôm nay (14/9), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố những thông tin về việc Iran có các cơ sở hạt nhân bên trong núi Pickaxe là "một phần của cuộc chiến tranh tâm lý và truyền thông" do Washington khởi xướng.

Ảnh vệ tinh cho thấy vị trí của núi Pickaxe gần cơ sở hạt nhân Natanz tại tỉnh Isfahan của Iran. Ảnh: Vantor

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran, nơi đã bị hư hại nặng nề vì các cuộc không kích của quân Mỹ. Washington cáo buộc Tehran đã ngấm ngầm xây dựng và kiên cố hóa cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đe dọa tấn công núi Pickaxe kể từ giữa tháng 7. Tại hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa Mỹ tuần trước, ông Trump cho hay: "Chúng tôi nhận thấy có chút động tĩnh tại Pickaxe. Tôi khuyên Iran đừng có giở trò, vì chúng tôi sẽ buộc phải giáng đòn tấn công cực mạnh vào họ”.

Houthi cảnh báo tiếp tục tấn công Ảrập Xêút

Lực lượng nổi dậy Houthi thân Iran ở Yemen hôm 13/9 tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các "cụm tập trung quân sự của Ảrập Xêút cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt".

Theo phát ngôn viên Houthi Yahya Saree, các nỗ lực của nhóm nhằm chống lại các lực lượng được Ảrập Xêút hậu thuẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi lệnh phong tỏa những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen được dỡ bỏ.

Ông Saree cho biết thêm Houthi đã thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào căn cứ không quân King Khalid ở Khamis Mushait, Ảrập Xêút, sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả hơn 300 cuộc không kích của Riyadh vào các tỉnh của Yemen trong 5 ngày qua.

Chiến dịch của Houthi nhắm vào các nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn dược tại căn cứ King Khalid. Phát ngôn viên của nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn này quả quyết các cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại đáng kể bên trong căn cứ.

Giới chức Ảrập Xêút chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của đại diện Houthi.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 14/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran "hoàn toàn không liên quan" đến cuộc khủng hoảng tại Yemen.

“Chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của Yemen và hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với những diễn biến đang xảy ra tại đó. Nhiều quốc gia đang lợi dụng các sự kiện này để gây chia rẽ Iran với các nước khác trong khu vực”, ông Baghaei nhấn mạnh, ám chỉ đến những cáo buộc Iran đứng sau chu cấp tài chính, vũ khí và tác động đến các cuộc tấn công của Houthi trong khu vực.