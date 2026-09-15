Mỹ-Iran ra tuyên bố trái ngược về siêu tàu dầu phát nổ ở Hormuz

Hãng tin Fars của Iran sáng nay (15/9, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một tàu chở dầu cỡ lớn có tên El Gaia đã vướng phải thủy lôi và phát nổ khi tìm cách di chuyển theo tuyến đường phía Nam tại eo biển Hormuz, vốn bị IRGC cấm sử dụng.

Tàu chở dầu El Gaia (ảnh chụp năm 2024). Ảnh: GulfNews

Hải quân IRGC cho biết các nỗ lực dập lửa không thành công và con tàu đang chìm trong biển lửa. IRGC khẳng định đã nhiều lần cảnh báo các tàu thương mại về nguy hiểm khi sử dụng tuyến đường này, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz vẫn nằm dưới "sự giám sát và kiểm soát hoàn toàn" của Iran.

IRGC không nêu chi tiết về thời điểm con tàu trúng thủy lôi cũng như tình hình của thủy thủ đoàn. Ngay sau tuyên bố của IRGC, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), lực lượng đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, bác bỏ thông tin trên, gọi tuyên bố của IRGC là "sai sự thật".

"Tháng trước, tàu chở dầu El Gaia mang cờ Panama đã bị trúng tên lửa của Iran và bị vô hiệu hóa. Cuối tuần trước, Iran lại tấn công tàu này bằng máy bay không người lái (UAV) khi nó đang ở vùng biển ngoài khơi Oman. Hiện tàu đang được một đối tác khu vực kéo đi", CENTCOM nêu.

Theo Gulf News, dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho thấy tàu El Gaia đã ghé cảng Ras Laffan của Qatar và Sohar của Oman hồi đầu tháng 9/2026. Ngày 13/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 13/14 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu là người Ấn Độ và lên án vụ tấn công nhằm vào El Gaia.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên thế giới, cùng khối lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và phân bón. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn đi qua eo biển mỗi ngày, nhưng hiện chỉ còn trên dưới 10 tàu.

Trong khi đó, triển vọng nối lại đàm phán Mỹ-Iran chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 cho biết Washington có thể cân nhắc nối lại thương lượng, nhưng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định nước này sẽ chỉ đàm phán "đến khi mọi điều kiện được đáp ứng".