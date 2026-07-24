Nổ lớn liên tiếp gần căn cứ có binh sĩ Mỹ ở Iraq

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột sẽ tiếp tục lan rộng trên khắp Trung Đông

Sáng 24-7 (giờ địa phương), hàng loạt tiếng nổ vang lên tại Irbil - thủ phủ Khu tự trị người Kurd ở Iraq. Ít nhất 4 cột khói đen bốc lên từ khu vực bên trong hoặc gần căn cứ quân sự nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Các vụ nổ xảy ra khi Mỹ và Iran tiếp tục đẩy mạnh các đòn tấn công trả đũa liên quan đến cuộc đối đầu quanh eo biển Hormuz.

Căn cứ Mỹ ở Erbil, Iraq

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch không kích nhằm "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tàu thương mại và tàu dân sự" trên các tuyến hàng hải khu vực, đồng thời hỗ trợ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu trong thời bình.

Trong khi đó, Bahrain đã hai lần kích hoạt hệ thống còi báo động, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn sau khi phát hiện các mối đe dọa từ trên không. Nhiều quốc gia vùng Vịnh cũng liên tục hứng chịu các cuộc tấn công trong tuần qua.

Theo truyền thông Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào một căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở miền Bắc Iran, cùng nhiều mục tiêu tại đảo Qeshm, tỉnh Isfahan, Khuzestan và Fars.

Một vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ tại khu vực ngoại ô thành phố Ahvaz đã làm 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Ngoài ra, các vụ nổ tại tỉnh Lorestan và thành phố cảng Bandar Abbas cũng khiến nhiều người bị thương.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ sau khi nhận trách nhiệm tấn công hai tàu chở dầu của Ảrập Xêút.

Giới phân tích cảnh báo nếu Houthi tiếp tục gây sức ép tại eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, khoảng 12% thương mại toàn cầu và gần 25% lượng container vận chuyển trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng.

Theo Công ty phân tích hàng hải Lloyd's List Intelligence, nguy cơ gián đoạn đồng thời tại cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb có thể gây cú sốc nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu.

Tehran tiếp tục khẳng định có quyền quản lý hoạt động hàng hải và thu phí đối với các tàu qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường thiệt hại cho các tàu bị ảnh hưởng trong xung đột.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng việc hợp thức hóa hành vi tịch thu tài sản của quốc gia khác sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và làm gia tăng bất ổn trong quan hệ quốc tế.