Iran cảnh báo đáng sợ đến Mỹ sau khi ông Trump tuyên bố Tehran "chưa nhận đủ đau đớn"

The New York Times dẫn lời giới chức Iran và Iraq đưa tin, Tehran vừa chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi thay Mỹ trực tiếp chuyển tới Tehran. Động thái khước từ này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn tất đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đẩy thỏa thuận tạm thời được Washington và Tehran ký kết hồi tháng trước vào bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Ảnh minh họa: CVL Press

Các quan chức Iran khẳng định, họ không mặn mà với một "thỏa thuận tạm thời" khi vấn đề eo biển Hormuz vẫn để ngỏ không có hồi kết - nút thắt cốt lõi khiến giao tranh bùng phát sau khi biên bản ghi nhớ hồi tháng 6 tan rã.

Đề xuất trên được soạn thảo sau cuộc gặp giữa Thủ tướng al-Zaidi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi đầu tháng. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố qua một cuộc phỏng vấn ngắn với Axios rằng ông không vội đạt thỏa thuận, đồng thời úp mở về một "cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có" vì Iran "chưa nhận đủ đau đớn".

Theo truyền thông Iran, các đợt oanh tạc ban đêm đã nhắm vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước, ghi nhận tiếng nổ tại Khorramabad, Jask, Ahvaz và thành phố cảng miền nam Bandar Abbas.

Các bản tin từ Iran cho biết một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ gần Ahvaz đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Các cuộc không kích bổ sung tại Khorramabad và Bandar Abbas cũng được báo cáo làm 2 người bị thương ở mỗi thành phố, dù số liệu thương vong này chưa được kiểm chứng độc lập.

Đáp trả hành động trên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi lên án chiến dịch của Mỹ và cảnh báo rằng hành động quân sự tiếp theo sẽ chỉ làm xung đột sâu sắc thêm. Ông nhấn mạnh rằng “sự hung hăng vô tâm” sẽ buộc ông Trump phải trả “giá đắt hơn” cho bất kỳ thỏa thuận tương lai nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

Cuộc đối đầu cũng làm dấy lên lo ngại an ninh ngoài Trung Đông. Anh tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tiềm tàng sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo về việc sử dụng các căn cứ quân sự Anh cho các oanh tạc cơ Mỹ tham gia chiến dịch chống lại Iran. Cuộc đối đầu quân sự bước sang đêm thứ 13 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ cả hai phía.

Chiến sự trong ngày cũng lan rộng trên nhiều mặt trận. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn bị cáo buộc tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia là Encelia và Layla trên Biển Đỏ, khiến giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố tập kích tên lửa và UAV nhằm vào tài sản quân sự Mỹ tại Jordan và Kuwait, đồng thời đánh trúng một tháp viễn thông Kuwait.

Tại Washington, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết quyền chiến tranh do hạ nghị sĩ Pramila Jayapal bảo trợ với tỷ lệ 214-208 nhằm yêu cầu rút quân khỏi các hành động thù địch với Iran, dù nghị quyết này không đủ ràng buộc pháp lý để ép buộc rút quân, trong khi văn bản tương tự tại Thượng viện đã thất bại với tỷ lệ 49-47.

Trước tình hình trên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát và kêu gọi quay trở lại bàn đàm phán ngoại giao.