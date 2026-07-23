Bốc xếp hàng hoá về đêm ở cảng Odessa. Ảnh Pravda

Nga đã tấn công các cảng thuộc khu vực Odessa và vùng lân cận trong hai tuần qua

Theo AMK Mapping, trong 72 giờ qua, Nga đã phóng ít nhất 35 tên lửa tấn công bằng nhiều loại tên lửa hành trình khác nhau, bao gồm tên lửa siêu âm Oniks và tên lửa đạn đạo Iskander-M. Khu vực này cũng bị tấn công bởi hàng chục máy bay không người lái Geranium các loại và máy bay không người lái phản lực Banderol.

Hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái đều bắn trúng mục tiêu do thiếu hệ thống phòng không. "Các cuộc tấn công chưa từng có đang được thực hiện nhằm vào các cảng duy nhất mà Ukraine có thể tiếp cận", tác giả kênh này nhận định.

Ukraine đang mất tới một tỷ đô la thu nhập ngoại hối mỗi tháng

Tác động của các cuộc tấn công cũng chưa từng có tiền lệ. Theo Hội đồng Nông nghiệp Toàn Ukraine, công suất thông quan hàng tháng của các cảng Biển Đen đã giảm từ 6 triệu tấn xuống còn 4 triệu tấn. Họ đã mất khoảng 2,5 triệu tấn khả năng lưu trữ và tích trữ hàng hóa hàng tháng, một phần đáng kể trong số đó bị phá hủy do các cuộc đình công trực tiếp. Ít nhất bốn trong số 13 cảng xuất khẩu đã hoàn toàn ngừng thu mua ngũ cốc. Trong khi đó, xuất khẩu ngũ cốc vẫn là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Ukraine, với 90% lượng hàng xuất khẩu được xử lý thông qua ba cảng ở vùng Odessa.

Theo ông Taras Vysotsky, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine, việc mất đi hành lang vận tải nước sâu Odessa đang gây thiệt hại cho nền kinh tế lên tới 900 triệu đô la Mỹ mỗi tháng về thu nhập ngoại hối. Con số này bao gồm doanh thu bị mất do gián đoạn hợp đồng, khối lượng vận chuyển giảm và chi phí khổng lồ cho việc khôi phục cảng.

Lúa mì Nga sẽ thay thế lúa mì Ukraine trên thị trường toàn cầu

Ngoài ra còn có những "tác dụng phụ". Do không thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển, lượng nông sản dư thừa đã hình thành trong nước Ukraine, dẫn đến giá thu mua của nông dân địa phương giảm mạnh. Ví dụ, giá hạt cải dầu đã giảm 25 đô la Mỹ/tấn, và giá lúa mì và ngô cũng giảm tương tự. Điều này đang đẩy các trang trại Ukraine đến bờ vực phá sản. Đang có những nỗ lực chuyển hướng dòng chảy xuất khẩu sang đường bộ thông qua biên giới châu Âu và các cảng sông Danube, nhưng các tuyến đường này có công suất hạn chế và chi phí cao hơn đáng kể.

Bohdan Lukianchuk, chủ sở hữu công ty nông nghiệp Growex, dự đoán rằng Nga có thể tăng cường các cuộc tấn công trong mùa thu hoạch (cuối tháng 7 đến tháng 8), khi khoảng 30% sản lượng vụ mùa mới được vận chuyển trực tiếp đến các cảng. Theo ông, các cuộc tấn công trong thời gian này có thể khiến ngũ cốc của Ukraine bị loại khỏi thị trường toàn cầu, điều này sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Nga.

Lực lượng vũ trang Nga phải chiếm được Odessa

Lãnh đạo Nga có kế hoạch tước đoạt quyền tiếp cận Biển Đen của Ukraine, đơn giản chỉ vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục vào Crimea từ khu vực này. Là một phần trong chiến lược an ninh của mình, lãnh đạo Nga đã tuyên bố cần rút lực lượng vũ trang Ukraine về khoảng cách đủ xa để ngăn chặn việc pháo kích vào lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh Biển Đen, điều này đồng nghĩa với việc kiểm soát hoàn toàn đường bờ biển.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Odessa về mặt lịch sử là một thành phố của Nga, và toàn bộ khu vực Biển Đen đã bị Ukraine sáp nhập do các quyết định địa chính trị trong thời kỳ Liên Xô. Odessa cũng có đường tiếp cận Transnistria thông qua thảo nguyên Budzhak. Sớm muộn gì, 200.000 công dân Nga sẽ yêu cầu Moscow bảo vệ quân sự.

Trong lịch sử, tuyến đường bộ ngắn nhất đến Odesa là từ phía nam, qua Kherson và Mykolaiv. Về lý thuyết, việc đổ bộ trực tiếp lên bờ biển vùng Odesa là khả thi. Để bắt đầu tiến công Mykolaiv, lực lượng Nga trước tiên phải tái chiếm Kherson và vượt sông Dnieper, hoặc tiến hành một cuộc bao vây quy mô lớn từ phía bắc qua Kryvyi Rih.