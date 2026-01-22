Iran bất ngờ tung cảnh báo trực diện tới Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CNN

Ông Araghchi đưa ra lời đe dọa Mỹ trong một bài bình luận đăng trên The Wall Street Journal. Trong bài viết, Ngoại trưởng Iran khẳng định “giai đoạn bạo lực của các vụ bất ổn chỉ kéo dài chưa đầy 72 giờ” và một lần nữa tuyên bố rằng những người biểu tình có vũ trang gây ra bạo lực.

“Không giống sự kiềm chế mà Iran đã thể hiện vào tháng 6/2025, lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ không ngần ngại bắn trả bằng tất cả những gì chúng tôi có nếu tiếp tục bị tấn công", ông Araghchi viết, ám chỉ cuộc chiến kéo dài 12 ngày do Israel phát động nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Đây không phải là một lời đe dọa, mà là thực tế mà tôi cảm thấy cần phải nói rõ, bởi với tư cách một nhà ngoại giao và một cựu binh, tôi căm ghét chiến tranh", ông Araghchi nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Một cuộc đối đầu toàn diện chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt và kéo dài lâu hơn rất nhiều so với những kịch bản viển vông mà Israel và các lực lượng ủy nhiệm của họ đang cố thuyết phục Nhà Trắng. Nó sẽ bao trùm toàn bộ khu vực và tác động đến đời sống của người dân trên khắp thế giới".

Những phát biểu của ông Araghchi nhiều khả năng đề cập tới kho tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran. Trong cuộc chiến với Israel, Tehran đã sử dụng tên lửa đạn đạo, trong khi vẫn để nguyên kho tên lửa tầm ngắn - loại có thể được dùng để tấn công các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư. Hiện đã xuất hiện một số hạn chế đối với việc di chuyển của các nhà ngoại giao Mỹ tới các căn cứ quân sự tại Kuwait và Qatar.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi được đưa ra trong lúc một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang di chuyển từ châu Á về phía Trung Đông. Ông Araghchi vừa bị hủy lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vì phương Tây cáo buộc Iran đàn áp người biểu tình trong nước.

Các tiêm kích Mỹ cùng nhiều khí tài khác dường như cũng đang được điều động tới khu vực, sau khi quân đội Mỹ triển khai lực lượng lớn tại vùng Caribbean và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, tàu sân bay USS Abraham Lincoln, vốn hoạt động tại Biển Đông trong những ngày gần đây, đã đi qua eo biển Malacca - tuyến hàng hải then chốt nối Biển Đông với Ấn Độ Dương - vào ngày thứ Ba.

Một quan chức Hải quân Mỹ, giấu tên, cho biết tàu sân bay cùng ba tàu khu trục hộ tống đang di chuyển về phía tây.

Các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là giới ngoại giao các nước Arab vùng Vịnh trước đó đã vận động Tổng thống Donald Trump không tấn công Iran. Tuần trước, Tehran đã đóng cửa không phận, nhiều khả năng để chuẩn bị cho một đòn đánh.

Trong khi đó, một nhóm ly khai người Kurd Iran hoạt động tại Iraq tuyên bố Iran đã tấn công một căn cứ của họ bằng máy bay không người lái và tên lửa, khiến ít nhất một tay súng thiệt mạng. Tehran chưa chính thức thừa nhận vụ tấn công, nếu được xác nhận, đây sẽ là chiến dịch quân sự bên ngoài đầu tiên của Iran kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm thứ Bảy tuần trước cho biết các cuộc biểu tình đã khiến “vài nghìn người” thiệt mạng và tuyên bố trách nhiệm của Mỹ. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Iran thừa nhận quy mô thương vong.

Hơn 26.300 người đã bị bắt giữ, theo Tổ chức Nhân quyền Iran. Những phát biểu từ giới chức làm dấy lên lo ngại rằng một số người bị giam có thể đối mặt với án tử hình. Điều này, cùng với cáo buộc giết hại người biểu tình ôn hòa, được coi là hai “lằn ranh đỏ” mà Tổng thống Trump đã đặt ra trong căng thẳng hiện nay.