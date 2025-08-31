Toàn cảnh làn sóng biểu tình rúng động Indonesia

Indonesia đang rúng động trước làn sóng biểu tình dữ dội kéo dài nhiều ngày qua. Làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng sang nhiều thành phố lớn, biến các cuộc tuần hành thành thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền.

Nguồn cơn biểu tình ở Indonesia

Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở thủ đô Jakarta và nhiều thành phố khác của Indonesia nhiều ngày qua được xem là đỉnh điểm của sự phẫn nộ trong bộ phận người dân trước những chính sách bị họ cho là xa rời đời sống của dân, theo kênh Channel News Asia.

Ngòi nổ đến từ chính sách mới cho phép 580 nghị sĩ Indonesia được hưởng phụ cấp nhà ở hàng tháng 50 triệu rupiah (khoảng 3.000 USD) - gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu ở Jakarta và tới 20 lần so với các vùng nông thôn.

Quyết định này được thông qua trong bối cảnh kinh tế Indonesia đang gặp khó khăn, thất nghiệp gia tăng và nhiều gia đình chật vật với chi phí sinh hoạt.

Lục quân Indonesia đối phó người biểu tình trong cuộc tuần hành trước tòa nhà quốc hội Indonesia ở thủ đô Jakarta ngày 30-8. Ảnh: ANTARA

Biểu tình toàn quốc khởi phát từ ngày 26-8 khi những người mặc đồ đen tập trung trước tòa nhà quốc hội Indonesia, ném đá, bắn pháo hoa vào lực lượng chống bạo động. Những ngày sau, tình trạng bất ổn kéo dài với nhiều vụ đụng độ lẻ tẻ.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi một tài xế xe ôm công nghệ tên Affan Kurniawan, 21 tuổi, bị xe cảnh sát tông chết tối 28-8 trong lúc đi giao đồ ăn, dù anh không tham gia biểu tình. Cảnh sát trưởng Jakarta - ông Asep Edi Suheri thừa nhận chiếc xe cảnh sát đã gây ra cái chết cho anh Affan - người đang làm việc cho Gojek. Bảy sĩ quan cảnh sát hiện đang bị thẩm vấn liên quan vụ việc.

Cái chết của anh Affan được coi là “giọt nước tràn ly”, biến sự phản đối chính sách phụ cấp thành phong trào rộng lớn chống lại bạo lực và lạm quyền của cảnh sát, theo kênh Al Jazeera.

Biểu tình lan rộng

Tin tức về cái chết của tài xế Gojek châm ngòi cho cơn phẫn nộ lan rộng. Từ tài xế công nghệ, sinh viên cho tới người dân ở nhiều tầng lớp xã hội, hàng nghìn người kéo đến trụ sở chính quyền và đồn cảnh sát ở Jakarta, ném đá vào cổng. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay.

Biểu tình nhanh chóng lan sang các khu vực khác trong nước như Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ở đảo Java, cũng như Medan thuộc tỉnh Bắc Sumatra.

Cảnh sát cố gắng dập ngọn lửa bùng lên tại một trạm xe buýt Transjakarta bên ngoài trụ sở Cảnh sát Đô thị Jakarta (Indonesia) tối 29-8. Ảnh: ANTARA

Trong tối 29-8, hàng nghìn người biểu tình kéo tới trụ sở Lữ đoàn Cơ động ở trung tâm Jakarta, phá hoại biển báo giao thông và cơ sở hạ tầng, khiến giao thông tê liệt. Khi màn đêm buông xuống, đám đông không giải tán bất chấp hơi cay và vòi rồng.

Tại Makassar (thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi) cũng vào tối 29-8, người biểu tình ném đá và bom xăng vào các tòa nhà hội đồng địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia ngày 30-8.

Binh sĩ Indonesia tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc biểu tình lớn tại trụ sở Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động (Brimob) ở Jakarta ngày 29-8. Ảnh: ANTARA

Tại Surabaya - TP lớn thứ hai Indonesia, người biểu tình tràn vào khuôn viên văn phòng thống đốc, phá hàng rào, đốt xe và đụng độ với lực lượng an ninh. Nhiều TP khác như Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Medan, Makassar, Manado và Manokwari ở Papua cũng chứng kiến người dân xuống đường biểu tình.

Tại Malang, phóng viên của Channel News Asia ghi nhận ít nhất 4 chốt cảnh sát bị đập phá và thiêu hủy. Binh sĩ được điều động đến dọn dẹp kính vỡ, bàn ghế gãy và đống đổ nát còn vương mùi xăng cháy khét.

Phản ứng của chính quyền

Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc, giữa lúc làn sóng biểu tình lan rộng ra nhiều địa phương ngoài thủ đô Jakarta. Theo kế hoạch, ông Prabowo sẽ dự lễ duyệt binh “Ngày Chiến thắng” tại Trung Quốc ngày 3-9, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Ông Prasetyo Hadi - phát ngôn viên tổng thống Indonesia - cho biết ông Prabowo muốn trực tiếp theo dõi tình hình trong nước và tìm giải pháp.

Ngoài ra, ông Prabowo ngày 29-8 đã kêu gọi mở cuộc điều tra sau cái chết của tài xế Affan.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 29-8 gửi lời chia buồn về cái chết của tài xế xe ôm công nghệ bị xe thiết giáp của cảnh sát cán ở Jakarta. Ảnh: ANTARA

Ngày 30-8, lãnh đạo đảng Gerindra tại Hạ viện Indonesia - ông Budisatrio Djiwandono cho biết đảng của ông đồng ý cắt bỏ các khoản phụ cấp dành cho nghị sĩ, vốn bị dư luận đánh giá là quá mức và thiếu công bằng, theo hãng thông tấn Antara.

“Đảng Gerindra đã lắng nghe những phàn nàn, yêu cầu từ người dân, đặc biệt liên quan các khoản phụ cấp cho nghị sĩ, vốn bị xem là bất công và làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng xem xét lại và chấm dứt những khoản phụ cấp này” - ông Budisatrio nói.

Ông Budisatrio cũng chỉ đạo các nghị sĩ của đảng không đi công tác nước ngoài, mà thay vào đó cần gặp gỡ trực tiếp cử tri để lắng nghe nguyện vọng của họ.

Theo ông Budisatrio, những bi kịch xảy ra trong vài ngày qua phản ánh sự phẫn nộ và thất vọng ngày càng dâng cao của người dân, và đây phải là bài học, cũng như động lực để cải cách hệ thống và bộ máy quản trị.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Indonesia - bà Puan Maharani cũng gửi lời xin lỗi và cam kết đánh giá lại hoạt động của cơ quan lập pháp sau nhiều ngày biểu tình dẫn đến cái chết của tài xế Affan.