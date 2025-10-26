Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 khai mạc, Timor-Leste chính thức gia nhập

Sáng 26-10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia), theo hãng thông tấn Bernama.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện nước chủ nhà là Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim.

Ngoài ra có lãnh đạo các nước trong khối, gồm: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; Thủ tướng Singapore - ông Lawrence Wong; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto; Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr.; và Quốc vương Brunei - ông Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur ngày 26-10. Ảnh: BERNAMA

Các khách mời quốc tế tham dự lễ khai mạc gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Timor-Leste - ông Xanana Gusmao và Tổng thống Timor-Leste - ông Jose Ramos-Horta.

Lễ ký tuyên bố công nhận Timor-Leste là thành viên chính thức của ASEAN có sự tham dự của đầy đủ các thành viên ASEAN. Tổng thống Timor-Leste là người ký tuyên bố chính thức đánh dấu việc quốc gia này gia nhập ASEAN.

Với sự kiện này, ASEAN - được thành lập năm 1967 - nay có tổng cộng 11 thành viên gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Timor-Leste.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Malaysia nhận định việc Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN là một dấu mốc lịch sử, khẳng định vận mệnh chung và tinh thần đoàn kết bền vững của các quốc gia trong khu vực.

“Việc Timor-Leste hiện diện tại đây đã hoàn thiện đại gia đình ASEAN - khẳng định vận mệnh chung và mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa các quốc gia trong khu vực. Trong cộng đồng này, quá trình phát triển và quyền tự chủ chiến lược của Timor-Leste sẽ nhận được sự ủng hộ vững chắc và lâu dài” - ông Anwar phát biểu.

Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh rằng cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2025 mang lại cho Malaysia trọng trách lớn không chỉ trong việc định hướng khối mà còn trong việc làm mới tầm nhìn và mục tiêu của ASEAN giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

“Lãnh đạo không bao giờ là một công việc thường nhật, mà là vấn đề của lựa chọn - lựa chọn để xác định ưu tiên, khơi dậy tinh thần và mục tiêu của ASEAN, và vạch ra con đường xứng đáng với kỳ vọng của người dân chúng ta” - ông Anwar nói.

Thủ tướng Anwar cho rằng năm 2025 sẽ đặt ra nhiều thử thách mới cho ASEAN khi các bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, với sự dịch chuyển trong địa chính trị và gián đoạn kinh tế đang thử thách khả năng thích ứng và quyết tâm chung của khu vực.

Ông Anwar kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng thích ứng và mục tiêu chung trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều bất ổn gia tăng.

Theo ông Anwar, sức mạnh của ASEAN nằm ở sự đa dạng và cam kết bền vững với các giá trị tôn trọng và lý trí - những yếu tố gắn kết các quốc gia trong khối.

Thủ tướng Anwar đồng thời kêu gọi ASEAN chủ động hơn trong việc ứng phó những chuyển biến của kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chuỗi cung ứng đang tái định hình.

“Chủ nghĩa bảo hộ và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng nhắc chúng ta rằng khả năng phục hồi phụ thuộc vào năng lực thích ứng” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh ASEAN cần có dũng khí để mở rộng quan hệ đối tác mới và tầm nhìn để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hiện có.