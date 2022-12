Hé lộ bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Biden và Cơ quan Mật vụ

Các nhân viên mật vụ bảo vệ ông Biden khi Tổng thống Mỹ tới thăm một nhà thờ ở Washington D.C vào ngày 6/3/2021.

"Không có nhân viên mật vụ nào ở đó cả. Vụ việc đó không hề xảy ra", ông Biden nói với một người bạn, ám chỉ vụ chú chó Major cắn nhân viên mật vụ trên tầng 2 của Nhà Trắng, theo New York Post.

Ông Biden tin rằng, "có ai đó đã nói dối về những gì xảy ra khi đó", tác giả Chris Whipple viết trong cuốn sách "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House".

Chú chó Major từng gây rắc rối cho nhiều nhân viên mật vụ.

Cuốn sách xuất bản ở Mỹ vào ngày 17/1/2023, kể về cuộc sống của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng, dựa trên các nguồn tin và dữ liệu mà ông Whipple thu thập.

Whipple, chuyên gia am hiểu về Nhà Trắng, nói thái độ của ông Biden về vụ việc chó cưng cắn người, phản ánh một phần sự bất đồng giữa Tổng thống Mỹ và Cơ quan Mật vụ.

Theo ông Whipple, ông Biden đã nghi ngờ Cơ quan Mật vụ ngay từ khi lên nắm quyền, do các quan chức và thành viên mật vụ được cho là các nhân vật trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump.

Tháng 12/2021, Nhà Trắng nói ông Biden đã tặng chú chó Major cho một người bạn.

"Tổng thống nghi ngờ Cơ quan Mật vụ có tư tưởng đồng tình với khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) mà ông Trump từng sử dụng trong chiến dịch tranh cử", ông Whipple viết trong cuốn sách sắp xuất bản.

"Ông Biden không cảm thấy thoải mái khi có nhân viên mật vụ bên cạnh. Tổng thống luôn tỏ ra cảnh giác và không trò chuyện một cách tự nhiên", ông Whipple viết.

Một nhân viên mật vụ được cho là từng yêu cầu Tổng thống phải trả tiền phí sửa lại áo khoác bị rách do chú chó cưng Major của ông Biden gây ra vào ngày 6/3/2021.

Một nhân viên mật vụ nói từng bị chú chó Major tấn công và làm rách áo.

Hai ngày sau, vào ngày 8/3, một nhân viên mật vụ bất ngờ bị chú chó Major tấn công ở tầng 2 của Nhà Trắng. "Nhân viên mật vụ không kịp phản ứng và bị cắn vào chân", báo cáo vụ việc khi đó cho biết.

Các vụ chó cưng cắn người ở Nhà Trắng vẫn tiếp diễn cho đến tháng 5/2021, theo New York Post.

Đây là thời điểm các email trao đổi của cơ quan Mật vụ Mỹ hé lộ Nhà Trắng có dấu hiệu che giấu các vụ chó cắn người.

