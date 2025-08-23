Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 143 gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, VH,TT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ 24-8

Công điện nêu rõ cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Đặc biệt, cần chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Trong đó, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Căn cứ tình hình cụ thể chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24-8; hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Chỉ đạo vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở.

Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 5

Sẵn sàng các lực lượng sơ tán, di dời người dân

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ NN&MT chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của bão số 5 và mưa lũ.

Chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Còn Bộ trưởng Bộ Xây dựng được yêu cầu chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Cùng với đó, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Còn các Bộ: GD&ĐT, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&MT chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An.

Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 24-8 bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15 và tiếp tục mạnh thêm.

Ngày 25-8 bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm mai, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14.

Từ đêm ngày 24 đến 27-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.