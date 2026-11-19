Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, với sự tham dự của Quốc vương Brunei, Tổng thống các nước Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Nga, Peru, Philippines; Thủ tướng các nước Canada, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan, Australia, Singapore; Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), đại diện Đài Bắc Trung Hoa và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, Hội nghị thảo luận về tình hình và xu thế phát triển lớn của kinh tế thế giới và khu vực, các cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng, thương mại và đầu tư, cũng những định hướng hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Hội nghị tái khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy hợp tác, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng đề cao vai trò và sứ mệnh của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời là vườn ươm các ý tưởng đột phá, góp phần mở ra những động lực tăng trưởng mới, giúp các thành viên vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trước những chuyển biến sâu sắc của thế giới và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung

Hội nghị nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất, khai thác tiềm năng của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, đề cao tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Trao đổi tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trong giai đoạn mới. Đánh giá khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế nhằm tận dụng cơ hội và ứng phó các thách thức chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ra đời sau giai đoạn dài thế giới chia cắt và xung đột, APEC là biểu tượng của nỗ lực hàn gắn, kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung.

Trên nền tảng chủ nghĩa khu vực mở, tinh thần đi đầu khởi xướng, tầm nhìn thời đại về phát triển và cam kết mạnh mẽ của 21 nền kinh tế thành viên, APEC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển vượt bậc của châu Á – Thái Bình Dương.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất ba định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC. Trong đó, APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực; Khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị APEC thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển. Trong đó APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Các nhà Lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là những định hướng lớn cho hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo thông qua Tuyên bố Cấp cao và ba văn kiện gồm: Khuôn khổ hợp tác APEC số hóa thương mại 2026-2030; Khai thác kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026-2035.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 đã thành công tốt đẹp. Các nhà Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.