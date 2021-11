Hàn Quốc: Hàng trăm gia đình lộ cảnh nóng lên “web đen”

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Theo một trang tin công nghệ của Hàn Quốc, tin tặc đột nhập vào các thiết bị thông minh trong nhà, trong đó có camera an ninh, và lấy được video "cảnh nóng" của chủ nhà hoặc hình ảnh lúc họ khỏa thân rồi bán cho các trang "web đen" trục lợi.

Nhiều hình ảnh riêng tư của hàng trăm gia đình ở Hàn Quốc bị tin tặc sử dụng thông qua xâm nhập vào các thiết bị thông minh trong nhà. Ảnh minh họa: Yqqlm

Tờ SCMP hôm 29/11 đưa tin, Hàn Quốc đang xem xét và thắt chặt các quy định bảo mật trực tuyến sau vụ việc một tin tặc xâm nhập vào hàng trăm thiết bị thông minh trong nhà. Tin tặc sau đó quay lại các hình ảnh riêng tư của chủ nhà, bán cho các trang web khiêu dâm để đổi lấy tiền ảo bitcoin.

Nhận được cảnh báo từ Cơ quan An ninh mạng Hàn Quốc về vụ việc, cảnh sát tuần trước mở một cuộc điều tra và xác nhận số lượng lớn video bị tin tặc xâm phạm tại các hộ gia đình trên khắp cả nước đã rò rỉ trên mạng.

IT Chosun, một trang tin công nghệ Hàn Quốc cho biết, hình ảnh thu nhỏ từ các video bị rò rỉ trên "web đen" cho thấy các cảnh riêng tư, khỏa thân và quan hệ tình dục của các chủ nhà.

Một phóng viên đóng giả là người mua đã liên hệ với tin tặc - kẻ cho biết trong một email mã hóa rằng phí để được truy cập vào hệ thống camera giám sát bên trong một căn hộ cho 24 giờ là khoảng 0,1 bitcoin, tương đương 5.736 USD (hơn 130 triệu đồng). Tin tặc này đã cung cấp cho phóng viên một danh sách dài các căn hộ để lựa chọn.

Theo SCMP, các thiết bị thông minh được lắp đặt trong các căn hộ ở Hàn Quốc ban đầu chỉ là hệ thống liên lạc nội bộ. Nhưng dần dần, các thiết bị này được phát triển đa dạng chức năng hơn.

Nhiều căn hộ mới ngày nay ở Hàn Quốc có các thiết bị thông minh, gồm khóa cửa gắn tường hay hệ thống đèn, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh.

Ngoài ra, các thiết bị thông minh trong nhà còn có hệ thống camera an ninh giúp giám sát nếu có kẻ đột nhập vào nhà, nhưng nó cũng là thiết bị khiến chủ nhân dễ bị xâm phạm đời tư. Nếu xâm nhập thành công vào hệ thống an ninh của một ngôi nhà, tin tặc có thể truy cập vào camera của các căn hộ lân cận vì chúng được kết nối thông qua mạng lưới của tòa nhà, theo trang IT Chosun.

Vụ tin tặc xâm nhập và bán các video riêng tư của hàng trăm gia đình đã khiến các quan chức Hàn Quốc phải tăng cường hướng dẫn về tường lửa bảo vệ, nằm thu hút sự đầu tư của chính phủ vào an ninh mạng.

Ảnh minh họa: Yqqlm

Trong một tuyên bố, Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết, người dân phải đối mặt với nguy cơ thực sự về an ninh mạng, bao gồm "lộ đời sống riêng tư hay các cuộc tấn công mã độc nhằm tống tiền".

Kim Nam-seung, Phó giám đốc phụ trách an ninh mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, cho biết, vụ tin tặc xâm nhập cho thấy người dân sống tại các căn hộ cần phải cảnh giác cao độ về an ninh mạng.

"Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân không nên sử dụng các mật khẩu dễ đoán, thường xuyên tải xuống các bản cập nhật, vá lỗi bảo mật và sử dụng các sản phẩm được chính phủ chứng nhận với hệ thống bảo mật vững chắc", ông Kim nói.

Chính phủ Hàn Quốc buộc các công ty xây dựng hủy cài đặt các hệ thống nhà thông minh cho từng căn hộ để tránh bị tin tặc lợi dụng.

"Cách tốt nhất để chữa cháy là đừng để hỏa hoạn xảy ra", ông Kim nói thêm.

