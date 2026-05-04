Hải quân Iran “qua mặt” Mỹ ở eo biển Hormuz?

Theo những bức ảnh vệ tinh mới do tờ Tehran Times công bố, gần 40 tàu tấn công cao tốc thuộc Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được phát hiện di chuyển theo đội hình tuần tra phối hợp.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động hải quân bất thường của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: X/Tehran Times

Những hình ảnh này cho thấy đây không chỉ là một hoạt động thường lệ, mà là một thông điệp phô diễn sức mạnh đầy toan tính tại một trong những "nút thắt" dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Đội tàu này được cho là đã xuất hiện ở vùng biển giữa đảo Qeshm của Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh hàng hải.

Động thái này diễn ra bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sức mạnh hải quân của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng giữa bối cảnh căng thẳng leo thang và các chiến dịch phong tỏa đang diễn ra.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và mô tả cuộc phong tỏa là thành công to lớn. Tuy nhiên, theo trang TankerTrackers.com, siêu tàu chở dầu thô (VLCC) do Công ty Tàu dầu Quốc gia Iran (NITC) điều hành được cho là đã qua mặt Hải quân Mỹ và đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang theo hơn 1,9 triệu thùng dầu thô trị giá gần 220 triệu USD.

Con tàu có tên "HUGE" được nhìn thấy lần gần nhất ở ngoài khơi Sri Lanka hơn một tuần trước và di chuyển qua eo biển Lombok của Indonesia để hướng tới Quần đảo Riau.

Truyền thông Iran khẳng định có ít nhất 52 tàu của nước này đã chọc thủng vòng phong tỏa do Mỹ áp đặt chỉ trong khoảng thời gian 72 giờ. Theo Fars, các tàu này bao gồm 31 tàu chở dầu và 21 tàu chở hàng.

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, quân đội Mỹ khẳng định họ đã đánh chặn hoặc buộc khoảng 41 tàu có liên hệ với Iran phải quay đầu kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

Giới chức Mỹ vẫn khẳng định chiến dịch này đang phát huy tác dụng và đã khiến Tehran thất thu hàng tỉ USD do bị hạn chế nghiêm trọng khả năng xuất khẩu dầu.