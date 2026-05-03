Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz

Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

Đề xuất này nằm trong gói kế hoạch mà Tehran đã chuyển tới Washington trước đó, đồng thời cho thấy Iran sẵn sàng kéo dài thêm một tháng cho các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Các nguồn tin cho biết Mỹ đã nhận được bản đề xuất gồm 14 điểm từ Iran, hướng tới một thỏa thuận khung. Thời hạn một tháng được đặt ra để đạt được các nội dung như mở eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải của Mỹ, cũng như kết thúc xung đột tại Iran và Lebanon.

Theo kế hoạch của Tehran, sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu, hai bên sẽ tiếp tục bước vào các cuộc đàm phán kéo dài 1 tháng nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn về chương trình hạt nhân.

Theo Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

-03/05/2026 17:20 PM (GMT+7)
