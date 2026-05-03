Iran cảnh báo phạm vi ra quyết định của Mỹ 'đã bị thu hẹp'

Cơ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm Chủ nhật (3/5) cho biết, phạm vi ra quyết định của Mỹ "đã bị thu hẹp", trong bối cảnh Tehran nhận định những thay đổi trên bàn cờ ngoại giao đang khiến Washington rơi vào thế bất lợi.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, cơ quan tình báo của IRGC chỉ ra các yếu tố như tối hậu thư một tháng yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, cùng với thái độ một số quốc gia châu Âu đối với Washington. Theo lực lượng này, "chỉ có một cách" để diễn giải các diễn biến hiện tại.

"Chỉ có một cách để hiểu điều này: Ông Trump phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc một thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phạm vi ra quyết định của Mỹ đã bị thu hẹp", IRGC viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, hãng tin Tasnim hôm thứ Bảy (2/5) đưa tin, Iran đã gửi một bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất trước đó của Mỹ, thông qua bên trung gian Pakistan. Nội dung đề xuất kêu gọi "chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng".

Theo Tasnim, phía Mỹ từng đưa ra phương án ngừng bắn kéo dài hai tháng. Tuy nhiên, Iran cho rằng các vấn đề cốt lõi cần được giải quyết trong vòng 30 ngày, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời.

Iran giữ nguyên lập trường

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Iran không thay đổi lập trường trong các vấn đề then chốt như eo biển Hormuz hay chương trình hạt nhân trong các đề xuất gần đây và một số quan chức ở Tehran có thể đang tìm cách gây áp lực buộc Washington nhượng bộ.

ISW lưu ý, một số quan chức tại Tehran được cho là đang tìm cách gia tăng sức ép, với nhận định rằng Iran có thể gây tổn thất đủ lớn về kinh tế và chính trị để buộc Mỹ phải điều chỉnh lập trường.

Báo cáo cũng cho biết Iran đang triển khai các biện pháp nhằm đối phó với lệnh phong tỏa hải quân, bao gồm điều chỉnh sản lượng dầu trong bối cảnh năng lực lưu trữ gần đạt giới hạn, đồng thời tránh việc ngừng khai thác hoàn toàn để không gây thiệt hại lâu dài cho ngành năng lượng.

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc vào Mỹ

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước IRNA hôm Chủ nhật, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam khẳng định Iran vẫn kiên định theo đuổi con đường ngoại giao, song nhấn mạnh "mọi thứ phụ thuộc vào phía Mỹ". Theo ông, nếu Washington muốn đạt được tiến triển trong đàm phán, Washington cần điều chỉnh hành vi của mình.

Nhà ngoại giao Iran cho rằng cộng đồng quốc tế có thể nhận thấy cách tiếp cận "hợp lý và rõ ràng" của Tehran, trong khi phía Mỹ lại thể hiện sự "bất ổn".

Ông cũng cho biết Pakistan vẫn giữ vai trò trung gian hòa giải, đồng thời tiết lộ Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán mới tới phía Mỹ thông qua các kênh trung gian trong những ngày gần đây.