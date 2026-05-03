Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ là 'mồ chôn tàu sân bay Mỹ'

"Mỹ là lực lượng cướp biển duy nhất trên thế giới sở hữu tàu sân bay. Iran có khả năng chống cướp biển, cũng như đối phó chiến hạm đối phương. Hãy chuẩn bị đối mặt mồ chôn tàu sân bay cùng lực lượng của mình, giống như những xác máy bay bị bỏ lại ở Isfahan", ông Mohsen Rezaee, thư ký Hội đồng Phân xử Iran, cho biết trong thông điệp công bố hôm nay.

Hội đồng Phân xử là cơ quan cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Trước khi đảm nhận vai trò thư ký Hội đồng Phân xử, ông Rezaee từng giữ chức tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong vòng 16 năm.

Xuồng cao tốc phóng tên lửa của IRGC diễn tập ở vùng Vịnh trong ảnh công bố ngày 16/2. Ảnh: AFP

Đơn vị tình báo IRGC cùng ngày nói rằng "không gian ra quyết định của Mỹ đã bị thu hẹp". Cơ quan này khẳng định Tehran đã đặt thời hạn buộc Washington chấm dứt chiến dịch phong tỏa cảng biển, nhận định Mỹ đang chịu áp lực lớn từ Nga, Trung Quốc và các đồng minh châu Âu.

"Tổng thống Donald Trump sẽ phải lựa chọn giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc thỏa thuận bất lợi với Iran", đơn vị tình báo của IRGC cho hay.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi trước đó khẳng định lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa, song vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao nếu Mỹ "thay đổi cách tiếp cận mang tính cưỡng ép".

Trong những cuộc điện đàm với ngoại trưởng các nước khu vực, ông Araqchi cho rằng nguyên nhân chính gây mất an ninh tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là "hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel". Ông nhấn mạnh Iran vẫn tham gia vòng đàm phán mới do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột, dù đã hoàn toàn mất lòng tin" do Mỹ nhiều lần vi phạm cam kết.

Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Trump mô tả vụ hải quân Mỹ nã pháo, kiểm soát tàu hàng Touska của Iran hôm 19/4 là "hời như cướp biển". "Chúng tôi tiếp quản con tàu, tiếp quản hàng hóa, tiếp quản dầu. Chẳng ai ngờ có ngày chúng ta lại làm việc này, cứ như cướp biển", ông nói.

Vị trí Iran tại Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Truyền thông nhà nước Iran ngày 29/4 cho biết ít nhất 52 tàu nước này đã vượt qua vòng phong tỏa do Mỹ áp đặt. Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã buộc hơn 40 tàu hàng và tàu dầu phải chuyển hướng khi cố gắng vượt qua vòng vây.

Giới chức Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa cảng biển đang phát huy hiệu quả, khiến Iran mất hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ. Washington tin rằng Tehran hiện không thể xuất khẩu dầu và sẽ phải lấp đầy các kho lưu trữ đến khi hết chỗ rồi ngừng sản xuất.