Chiến sự Iran đã khiến một quốc gia Trung Đông lần đầu tiên không xuất khẩu thùng dầu nào trong vòng 35 năm

Mỏ dầu Kuwat. Ảnh Getty

Theo dữ liệu từ một công ty giám sát vận tải biển, Kuwait đã không xuất khẩu thùng dầu thô nào trong tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động xuất khẩu dầu thô bị đình trệ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Kuwait, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đóng quân khoảng 13.500 binh sĩ Mỹ và là trung tâm hậu cần khu vực trọng yếu, trước đây sản xuất khoảng 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd) và xuất khẩu khoảng 1,85 triệu bpd, phần lớn xuất khẩu sang các thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Ngày 17 tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) tuyên bố tình trạng bất khả kháng, tạm ngừng xuất khẩu sau khi giao thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran. Dầu mỏ chiếm khoảng 50% tổng GDP của Kuwait. Xuất khẩu dầu mỏ tạo ra khoảng 90% ngân sách chính phủ.

Theo CNBC đưa tin, tính đến đầu tháng 5 năm 2026, sản lượng dầu của Kuwait đã giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày.

Dữ liệu từ Tanker Trackers cho thấy, trong khi Kuwait tiếp tục sản xuất dầu thô, nước này đã không xuất khẩu bất kỳ loại dầu nào trong tháng Tư, đây là lần ngừng xuất khẩu đầu tiên kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991. Trong cuộc xung đột đó, lực lượng Iraq dưới sự chỉ huy của Saddam Hussein đã xâm lược Kuwait, khiến liên minh do Mỹ dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự buộc họ phải rút lui vào đầu năm 1991.

Giá dầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng Hai, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng điều tiết khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Trong khi Iran vẫn đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này đối với "tàu địch", Hải quân Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có giải pháp rõ ràng, giá dầu thô đã tăng lên trên 120 đô la mỗi thùng trong những ngày gần đây, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.