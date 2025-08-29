Hai nhà máy thuốc súng Nga cháy rực, Ukraine nhắm vào mắt xích sản xuất vũ khí quan trọng

Cột khói đen lan tỏa ở nhà máy Elastic sau cuộc tập kích của Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Nổ lớn tại nhà máy thuốc súng Ryazan

Theo tờ Euromaidan Press, một vụ nổ dữ dội gần đây xảy ra tại nhà máy Elastic ở vùng Ryazan, sau khi bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích. 4 tòa nhà chính, trong đó có khu vực chứa bột thuốc súng, bị phá hủy. Giới chức địa phương cho biết khoảng 300 tấn thuốc phóng và hàng trăm quả đạn pháo cỡ 152 mm bị thiêu rụi.

Ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, số nhân công làm việc liên tục tại đây để đáp ứng nhu cầu pháo binh của Nga cũng chịu thương vong đáng kể. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc cao, hầu hết khu nhà xưởng đã bị san phẳng.

Nhà máy Kotovsky tại Tambov bị phá hủy

Nhà máy thuốc súng Kotovsky ở vùng Tambov của Nga bị Ukraine tấn công. Ảnh: Euromaidan Press.

Không lâu sau, một đợt tấn công khác nhắm vào nhà máy Kotovsky ở Tambov – cơ sở thuộc tập đoàn Rostec, chuyên sản xuất thuốc phóng cho vũ khí và đạn dược của quân đội Nga. Đây là nhà máy duy nhất ở Nga có thể chế tạo loại thuốc súng dựa trên nitrocellulose, vì thế tổn thất lần này được đánh giá là khó có thể khắc phục trong ngắn hạn, theo Euromaidan Press.

Ukraine đánh vào chuỗi sản xuất quốc phòng

Ngoài hai nhà máy thuốc súng, nhiều cơ sở nghiên cứu và hóa chất khác cũng trở thành mục tiêu. Tại ngoại ô Moscow, Viện Hóa học Ứng dụng ở Sergiyev Posad – nơi sản xuất đầu đạn nhiệt áp cho UAV Geran-2 và hệ thống pháo phản lực TOS-1 – bị tấn công.

Nhà máy Krasnozavodsky, vốn sản xuất chất oxy hóa và nhiên liệu cho các hệ thống tên lửa S-300, S-400 và Iskander, cũng hứng chịu thiệt hại. Tại vùng Tula, nhà máy Azot bốc cháy sau vụ tập kích bằng UAV của Ukraine, đánh dấu lần thứ hai cơ sở này bị tấn công trong vài tháng.

Bằng cách liên tục nhắm tới các nhà máy thuốc súng, cơ sở hóa chất và kho đạn, Ukraine theo đuổi chiến lược làm suy yếu dần tiềm lực quốc phòng Nga. Ảnh: Euromaidan Press.

Ở thành phố Stavropol, phía tây nam nước Nga, nhà máy Nevinnomysskiy Azot bị Ukraine tập kích nhiều lần, khiến dây chuyền sản xuất axit nitric – nguyên liệu chế tạo thuốc nổ mạnh – bị gián đoạn. Nhiều vụ nổ tiếp tục xảy ra sau đó.

Tấn công kho đạn và căn cứ hậu phương

Không chỉ dừng ở các nhà máy, Ukraine vẫn tiếp tục vào kho đạn và căn cứ quân sự Nga. Tại vùng Donetsk, một kho vũ khí phát nổ sau đòn tập kích UAV. Ở Crimea, căn cứ không quân Saky bị đánh trúng khu vực chứa máy bay và kho dự trữ.

Đáng chú ý, ở thành phố Melitopol, một kho đạn lớn của Nga bốc cháy dữ dội, tạo nên hàng loạt vụ nổ thứ cấp.

Chiến lược dài hơi của Ukraine

Theo Euromaidan Press, các đòn tập kích liên tiếp vào nhà máy thuốc súng, cơ sở hóa chất và kho đạn cho thấy Ukraine đang theo đuổi chiến lược làm suy yếu dần tiềm lực quốc phòng Nga. Việc khôi phục những cơ sở bị phá hủy có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khiến Moscow có thể đối diện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo và tên lửa.

Với cách tiếp cận này, Ukraine không chỉ ngăn cản đối phương tăng cường sức ép ở tiền tuyến mà còn làm giảm khả năng phòng thủ của Nga trong dài hạn.