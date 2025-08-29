Nga đánh chìm tàu Hải quân Ukraine bằng xuồng không người lái

Tàu Simferopol. (Ảnh: Wikipedia)

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8, tàu Simferopol của Ukraine bị tấn công ở cửa sông Danube và đã bị chìm.

"Đây là trường hợp đầu tiên được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận về việc một tàu hải quân Ukraine bị một xuồng không người lái của Nga đâm trúng", chuyên gia Nga Denis Fedutinov tuyên bố.

Ukraine sau đó xác nhận một con tàu đã bị tấn công.

Tờ Kiev Independent đưa tin, vụ tấn công đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trích dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk.

"Những nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công vẫn đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn đều an toàn và việc tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn đang tiếp tục", người phát ngôn cho biết.

Simferopol là một tàu chiến cỡ trung thuộc lớp Laguna, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, điện tử, radar và quang học. Con tàu được hạ thủy vào năm 2019 và gia nhập Hải quân Ukraine hai năm sau đó.

Theo kênh Telegram WarGonzo, đây là con tàu lớn nhất mà Kiev hạ thủy kể từ cuộc đảo chính năm 2014.

Simferopol "có thể được coi là hiện thân cho lực lượng hải quân 'hùng mạnh' của Ukraine", kênh truyền hình độc lập này viết.

Trong những tháng gần đây, Nga đã có động thái đẩy nhanh việc sản xuất xuồng không người lái, cũng như các hệ thống không người lái khác, đang ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc xung đột ở Ukraine.