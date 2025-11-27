Guinea Bissau lại xảy ra binh biến, Tổng thống và lãnh đạo phe đối lập bị bắt

Tổng thống Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló. Nguồn ecowas.int

Trong tuyên bố trên truyền hình hôm 26/11, nhóm sỹ quan quân đội Guinea Bissau tự xưng là Bộ Tư lệnh quân sự cấp cao, thông báo đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và đình chỉ toàn bộ các thể chế cộng hòa tại Guinea Bissau. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người dân tại Thủ đô Bissau nghe thấy loạt tiếng súng kéo dài quanh khu vực Ủy ban Bầu cử Quốc gia, nơi đang xử lý kết quả bầu cử tổng thống gần nhất.

Nguồn tin của Reuters cho biết, các binh sĩ đã chiếm giữ nhiều vị trí trọng yếu, trong đó có dinh tổng thống và các trụ sở an ninh. Họ tuyên bố đình chỉ tiến trình bầu cử, cáo buộc có âm mưu thao túng kết quả và nói rằng việc họ can thiệp nhằm bảo vệ sự ổn định quốc gia.

Một nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Embalo được đối xử tốt trong khi bị tạm giữ nhưng không đề cập đến tình hình của lãnh đạo phe đối lập Fernando Dias da Costa. Được biết, Tổng thống Embalo được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của cuộc bầu cử diễn ra hôm 23/11 vừa qua. Tuy vậy, việc cả ông Embaló và đối thủ Fernando Dias da Costa đều tuyên bố chiến thắng trước khi cơ quan bầu cử công bố kết quả cuối cùng, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Guinea Bissau là một trong những quốc gia bất ổn nhất Tây Phi. Kể từ khi giành độc lập năm 1974, nước này đã trải qua nhiều cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính, khiến hệ thống chính trị thường xuyên rơi vào hỗn loạn. Cụ thể, theo Reuters, đã có ít nhất 9 cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau kể từ khi giành độc lập đến khi ông Embalo nhậm chức năm 2020. Ông Embalo từng tuyên bố đã sống sót qua 3 âm mưu đảo chính trong nhiệm kỳ đầu, gần đây nhất là vào tháng 10.

Được biết, quốc gia 2,2 triệu dân này cũng được xem là khu vực điểm nóng của nạn buôn bán ma túy. Nằm giữa Senegal và Guinea, bờ biển của Guinea Bissau có nhiều cửa sông và 88 đảo thuộc quần đảo Bijagós, mà các chuyên gia cho rằng từng được các băng nhóm ma túy dùng làm điểm thả hàng tự nhiên.